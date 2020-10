Escorcollen la casa de l'ex primer ministre i del ministre de Sanitat francesos per la gestió de la pandèmia

En el marc de la investigació sobre la gestió de la pandèmia a França oberta pel Tribunal de Justícia de la República el mes de juliol, la policia ha escorcollat algunes de les oficines i domicilis dels dirigents polítics encarregats d'enfrontar-se al virus.

Segons informa el diari francès Le Monde, les cases del ministre de Sanitat, Olivier Véran; de l'ex primer ministre francès Édouard Philippe; de l'exministra de Sanitat Agnès Buzyn, i de Jérôme Salomon, director general de Sanitat, han estat registrades per la policia. En el cas de Véran i de Salomon, els agents també els han escorcollat els despatxos.

Més d'un centenar de denúncies

El Tribunal de Justícia de la República està investigant si hi va poder haver una "abstenció de funcions" després de constatar que hi havia base per avançar amb nou denúncies de les més de cent que es van presentar contra els membres de l'executiu francès per part dels metges, associacions i ciutadans particulars.

La notícia arriba tan sols un dia després que el president francès, Emmanuel Macron, anunciés un toc de queda parcial (de 21 hores a 6 hores) que durarà com a mínim quatre setmanes, per a la regió de París i vuit ciutats franceses més, per evitar la propagació del virus ara que comença al segona onada.

A més, els escorcolls s'han produït el mateix dia en què vuit organitzacions representatives del personal sanitari han convocat una jornada de vaga i mobilitzacions per protestar per la falta de mitjans personals per fer front a l'avanç de l'epidèmia.