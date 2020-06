Un nou brot de coronavirus a Göttingen (Alemanya) posa en quarantena 700 persones

Un nou brot de coronavirus a la ciutat alemanya de Göttingen ha fet posar en quarantena tot un complex residencial en què viuen unes 700 persones. De moment s'hi han confirmat almenys 102 casos de covid-19, tots ells vinculats a un edifici de pisos de gran altura, segons informa la premsa alemanya.

El brot es va detectar dilluns, quan dues dones que hi viuen van donar positiu en un control rutinari en un hospital, explica el diari Frankfurter Allgemeine. Les autoritats sanitàries van decidir fer proves a tots els veïns del complex i van enviar-hi un centre mòbil de proves de covid-19, que hi va fer fins a 700 tests de coronavirus. De moment s'hi han detectat 102 contagis, però al vespre de dijous encara hi havia 60 proves pendents dels resultats.

Els residents del complex residencial afectat no podran sortir del seu edifici fins dijous que ve. El nou brot ha posat la ciutat de Göttingen, a la Baixa Saxònia, al caire del límit màxim d'infeccions per tornar-se a confinar, establert pel govern alemany en 50 per cada 100.000 habitants. Ara mateix la localitat té 44,86 contagis per cada 100.000 habitants.

Les autoritats sanitàries faran ara el seguiment de les cadenes d'infecció d'aquest nou brot, però destacaven els problemes idiomàtics que s'hi poden trobar, ja que bona part dels residents del complex són immigrants romanesos. També van explicar que les condicions higièniques podrien afavorir la propagació, ja que molts apartaments estan sobreocupats i molts passadissos estan mal ventilats, segons el mateix diari.

El brot a Berlín detectat fa uns dies també es va originar, precisament, en un gran bloc de pisos ocupat en bona part per immigrants d'origen romanès. A més, hi ha també encara un altre brot actiu en un escorxador de Renània del Nord.