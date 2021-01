Boris Johnson trenca les seves pròpies regles de confinament

Feu el que jo digui però no el que jo faci. Aquesta és la política habitual de Boris Johnson i dels seus amics. Si més no, d'acord amb la denúncia que ha fet el vespertí londinenc Evening Standard, en la seva última edició d'aquest dilluns. Mentre tots els cossos de la policia del país estan en el punt de mira perquè persegueixin més durament els que se salten les regles del tercer confinament, el primer ministre britànic les va trencar diumenge, quan se'l va poder veure amb la seva bicicleta al parc olímpic de Stratford, a uns onze quilòmetres de Downing Street.

Les normes del confinament imposades per l'executiu davant l'augment exponencial de casos al país en les últimes setmanes permeten sortir del domicili un cop al dia per fer exercici, però sempre als voltants de la residència. En cap cas està autoritzat sortir de l'àrea local. En aquest cas, Johnson va anar de la City de Westminster a l'esmentada de Stratford, un altre districte.

Downing Street, però, ha menystingut la polèmica i ha assegurat que Johnson va actuar en tot moment tenint en compte les normes. Sobre la mateixa qüestió, la comissionada de Scotland Yard, Cressida Dick, no ha volgut pronunciar-se aquest dimarts al matí, en una entrevista al programa de BBC Radio 4 Today, al·legant que no comentava "casos específics". Sí que ha assegurat que, malgrat tot, el que ha fet el primer ministre "no és contrari a la llei". Entre altres raons perquè la llei és molt ambigua. Tot i així, ha dit que "el més raonable, si es pot, és fer exercici sortint de casa a peu i tornar-hi també a peu". És a dir, limitar l'ús del vehicle per desplaçar-se a un determinat indret per fer exercici. Crucialment, Downing Street s'ha negat a comentar si Johnson va anar al parc olímpic en cotxe per després agafar la bicicleta.

En tot cas, fonts de Downing Street esmentades per l' Evening Standard asseguren que el mateix Johnson va quedar sorprès de la quantitat de gent que hi havia al parc olímpic: "[El primer ministre] Va notar com estava de ple el parc. Li preocupava si la gent estava seguint les regles".

Aquest dilluns, el govern va insinuar la possibilitat d'endurir encara més les restriccions, després d'expressar la seva alarma per la quantitat de persones que segueixen les mesures de manera molt més relaxada des que va començar la campanya d'immunització. "És un moment molt perillós", va dir Johnson. "Aquest és el moment en què tenim un grau de falsa confiança i falsa complaença i, quan es veu què està passant a l'NHS [els hospitals estan a un pas del col·lapse], aquesta complaença no es mereix. I més important que nosaltres impulsem noves regles és que la gent segueixi les directrius. Als supermercats, les persones han de mantenir les distàncies, assegurar-se de portar la mascareta, fer el que és correcte."

Però justament a Johnson se l'acusa de fer tot el contrari. I el problema és que plou sobre mullat: durant el primer confinament, l'exmàxim assessor polític del primer ministre, Dominic Cummings, home clau de la campanya del Brexit, es va saltar les normes i va viatjar en cotxe més de 350 quilòmetres sense que, dos mesos després, quan es va saber, ni fos obligat a dimitir ni fos cessat. Com en aquest mateix cas, Cummings va adduir que complia estrictament l'esperit de la norma, una interpretació tan generosa i complaent com la que ha fet amb ell mateix el primer ministre Johnson.