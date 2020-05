Johnson alleugereix les restriccions tot i que les dades són encara preocupants

Sense aconseguir encara desfer-se del fantasma de Dominic Cummings –el màxim assessor estratègic del primer ministre britànic, que es va saltar almenys dues vegades les normes de confinament entre finals de març i el 12 d'abril–, Boris Johnson ha anunciat aquest dijous a la tarda algunes mesures d'alleugeriment del confinament a Anglaterra, que entraran en vigor a partir del pròxim dilluns. Així, des d'aquell moment, s'autoritzen les reunions de fins a sis persones de dues llars diferents en espais oberts –parcs públics o jardins–, sempre que es respectin els dos metres de distància física.

Al mateix temps, també a partir de dilluns vinent s'autoritza la reobertura dels concessionaris de cotxes i es pretén iniciar el retorn parcial a les aules dels alumnes de les escoles primàries de primer i sisè curs. Per al 15 de juny, el premier ha anunciat la recuperació de les classes presencials per als alumnes de secundària de 15 i 17 anys. El mateix Johnson ha admès en la seva compareixença: "No puc permetre ni permetré que desaprofitem els avenços que hem fet fins ara. Per tant, els canvis que introduïm són limitats i cauts".

Johnson ha indicat que l'aixecament de les mesures de confinament és "condicional", i que es farà un seguiment de les dades per controlar qualsevol possible rebrot. Si cal, ha afirmat, es reintroduiran les mesures. L'advertiment de Johnson ha vingut acompanyat d'un altre per part d'un dels seus assessors científics, Patrick Vallance. L'índex d'infecció continua sent molt pròxim a 1, entre el 0,7 i el 0,9, dada que dona molt poc marge de maniobra. "Si s'arriba a 1 –ha dit Vallance–, l'epidèmia es manté en el mateix nivell. Els números baixen, però no ràpidament".

De fet, les dades més recents de l'Oficina Nacional d'Estadístiques, conegudes aquest dijous, mostren que la proporció de persones en les últimes dues setmanes infectades amb covid-19 és del 0,24% de la població, és a dir, al voltant de les 130.000. El nombre de contagis setmanals és d'una per cada mil persones a la setmana. Això significaria que produeixen uns 54.000 casos cada set dies. "Un nombre poc baix", ha dit Vallance.

Però el cert és que la població comença a estar molt cansada del confinament i la relaxació en les formes és molt evident. L'afer Cummings, i la resistència del primer ministre mantenint-lo en el càrrec, no hi ajuda.

França 'reobre' el 2 de juny

D'altra banda, el govern francès ha detallat aquest dijous a la tarda la segona fase del desconfinament, que s'iniciarà el 2 de juny. Totes les regions, amb les excepcions de l'Illa de França, a la rodalia de París, i la Guaiana i Mayotte, a la França d'ultramar, estan en una situació molt positiva.

En qualsevol cas, la reobertura d'escoles i col·legis s'accelera a totes les àrees. Tot i això, la dels centres de secundària en les tres regions abans esmentades serà limitada en relació a les més avançades. Els bars i restaurants podran reobrir a tot el territori a partir del 2 de juny, tot i que a l'Illa de França i als dos territoris d'ultramar només es permetrà l'assistència a les terrasses. Els parcs i els jardins també reobren a tot arreu.

Tot i així, es continua encoratjant el recurs del teletreball, sempre que sigui possible, i es limiten les reunions de persones fins a un màxim de deu. Édouard Philippe també ha anunciat la fi de la prohibició de viatjar a més de 100 km, però no es permet sortir de les fronteres franceses almenys fins al 15 de juny.