Johnson anuncia la "tornada de la vida als carrers" del Regne Unit per al 4 de juliol

"Avui podem dir que comença el principi de la fi de la nostra llarga hibernació nacional i que la vida torna als nostres carrers i les nostres botigues", ha dit aquest migdia a la Casa dels Comuns el primer ministre britànic, Boris Johnson, en l'anunci de més mesures de desescalada del confinament, que s'acabaran de concretar el 4 de juliol, tot i que només per a Anglaterra.

Una jornada, en tot cas, que ja ha estat batejada per la premsa com "el dia de la independència" –en realitat és el de la independència dels Estats Units– o el "superdissabte", perquè podran tornar a obrir pubs, perruqueries, museus, cinemes, galeries d'art, hotels, restaurants, parcs d'atraccions, esglésies i altres llocs de culte, biblioteques, bingos, teatres i sales de concert, parcs infantils i gimnasos a l'aire lliure, fires, parcs temàtics i d'aventures.

651x366 Una imatge de Covent Garden, al centre de Londres, on la gran activitat dels locals de restauració va que suspesa el cap de setmana del 20 de març / JUSTIN TALLIS / AFP Una imatge de Covent Garden, al centre de Londres, on la gran activitat dels locals de restauració va que suspesa el cap de setmana del 20 de març / JUSTIN TALLIS / AFP

Johnson també ha informat que la fins ara inamovible regla dels dos metres de distància crítica de seguretat –aplicada en tots els establiments que ja han sigut autoritzats a obrir –bàsicament botigues d'articles no essencials– deixarà de ser vigent també el 4 de juliol. Llavors entrarà en vigor una norma molt més ambigua. Quan no sigui possible respectar els 2 metres, només caldrà estar separats un metro i escaig. Es tanca així un debat més polític que científic. Han guanyat els partidaris de la raó econòmica per sobre de l'interès sanitari.

Però, com de costum durant tota la gestió de la crisi, l'actitud de Johnson ha estat més aviat confusa. Perquè al mateix temps que ha dit que la distància de seguretat pot ser d'un metre en pubs i restaurants, ha animat els amos dels locals a prendre nota dels noms i les dades dels clients per poder contactar-hi en cas que algun infectat hagi passat per un establiment dies abans de ser diagnosticat de covid-19. Una mesura, però, que no imposa.

Durant les últimes tres setmanes, sectors cada vegada més majoritaris del Partit Conservador havien demanat a Johnson que acabés amb la regla dels 2 metres perquè suposava la condemna de la indústria de l'hostaleria i bona part de la restauració. La prova que ha estat la pressió política sobre Johnson el que ha acabat amb els 2 metres de distància de seguretat és que al País de Gal·les continuarà vigent, segons ha anunciat també aquest migdia el primer ministre, Mark Drakeford. De la mateixa manera, Escòcia continua mantenint els dos metres de seguretat.

Tot i que la majoria de les associacions d'empresaris dels diferents sectors afectats han acollit les mesures amb satisfacció, tant l'hostaleria com la restauració i pubs, així com perruqueries, es queixen que molts negocis no seran rendibles tot i haver retallat la distància de seguretat.

El Regne Unit continua registrant més de 6.000 casos setmanals. Per això la resposta de la comunitat científica a l'anunci de Johnson ha estat desigual. Dos noms exemplifiquen les diferents posicions. D'una banda, David King, ex cap científic del país, que ha criticat molt durament la retallada de dos a un metre la distància de seguretat. "És extremadament arriscada, atès que l'actual nivell d'infeccions continua sent molt alt i la gent potser s'ho prendrà com un símptoma de tornada a la normalitat". En canvi, un dels viròlegs més prestigiosos del món, el professor belga Peter Piot, ha confirmat en declaracions a la BBC que "el metre de distància pot funcionar, sempre que es dugui mascareta en els espais públics". Dinamarca, de fet, és un exemple en aquest sentit. La regla d'un metre s'hi ha introduït fa més d'un mes i fins ara no s'ha registrat un augment dels contagis.

En qualsevol cas, avui Johnson ha fet una aposta important. Una altra.