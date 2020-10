Boris Johnson tancarà tots els serveis no essencials fins al desembre

Les fitxes de dòmino europees van caient a poc a poc al tràgic ritme que marca el covid-19. França, Bèlgica, Alemanya, Espanya i les seves diferents comunitats, fins i tot el Madrid d’Ayuso… I en el dia en què el Regne Unit superarà oficialment el milió contagis quan a primera hora d'aquesta tarda el govern actualitzi les dades de divendres ( 989.745 infectats), els britànics –i especialment els anglesos– s’han despertat avui dissabte amb la perspectiva, gairebé segura, d’un nou confinament gairebé total des de dimecres vinent i fins a l'1 de desembre. Des de la mitjanit, tota la premsa de les illes ho apunta citant diferents fonts de Downing Street.

Segons aquestes informacions, Boris Johnson ho podria anunciar dilluns, després d’haver valorat les últimes i cada cop més dolentes dades al llarg del cap de setmana. El premier anunciarà així el confinament de tota l’activitat no essencial. L'única gran diferència en relació amb la primavera, però, és que les escoles primàries, secundàries i les universitats podrien continuar obertes.

L’estratègia d’enduriment localitzat de les restriccions que fa setmanes que s’aplica, amb especial atenció al nord d’Anglaterra, no ha donat cap fruit rellevant. L'índex de contagi (Rt) continua per sobre d'1, entre 1,2 i 1,4, segons les zones.

El comitè científic que assessora el govern ha modelat l'impacte de la pandèmia en les pròximes setmanes i, d'acord amb el professor John Edmunds, un dels membres del grup, "la situació és pitjor que el pitjor escenari raonable" previst, segons que ha declarat aquest dissabte al programa Today, de BBC Radio 4.

El càlcul de víctimes és esfereïdor: 85.000 morts al llarg de l'hivern, gairebé un 25% més dels actuals 58.925, d'acord amb l'estadística oficial. Quatre mil víctimes diàries, i un nivell d'infeccions d'entre el 50% i el 150% més en relació amb la primera onada són altres de les variables considerades.

El globus sonda que llancen els mitjans de comunicació té lloc només 24 hores després que Dominic Raab, ministre d'Exteriors i, a la pràctica, número 2 de Johnson, digués públicament en el mateix programa Today que un segon confinament no entrava dins dels plans de l'executiu.

Però tots els models dels documents filtrats per la premsa prediuen també que és probable que les hospitalitzacions arribin al màxim a mitjans de desembre, i les morts augmentin fins almenys a finals del mateix mes abans de caure des de principis de gener. El període de Nadal seria el moment crític, quan els hospitals del país, fins i tot utilitzant els provisionals de campanya, comencessin a cancel·lar els procediments no urgents. El sud-oest d’Anglaterra i les Midlands serien les primeres àrees a quedar-se sense capacitat, possiblement en quinze dies.

651x366 Dades oficials del govern britànic sobre la pandèmia, relatives al divendres 30 d'octubre Dades oficials del govern britànic sobre la pandèmia, relatives al divendres 30 d'octubre

Com ja ha passat en diverses ciutats europees, inclosa Barcelona, aquesta nit s'han registrat seriosos incidents a Birmingham a causa de les restriccions imposades.

L'oposició del ministre d'Economia

Però, com gairebé sempre des del principi de la pandèmia, les consideracions econòmiques també hi pesen, i molt. A més, un sector del Partit Conservador és cada cop més reticent a donar suport a un nou confinament. De fet, a principis d'aquesta setmana, 52 parlamentaris conservadors de circumscripcions del nord van fer pública una carta adreçada a Johnson en què li demanaven una estratègia de sortida de la situació generada. Liverpool, Manchester, Nottingham estan ara, entre altres regions, en el màxim nivell de restriccions, que, des del dia 2, i mentre no s'intensifiquin les mesures, afectaran 11 milions de persones només a Anglaterra.

Fins ara, i malgrat que el comitè científic havia demanat a Johnson des de mitjans de setembre un "curtcircuit" de dues setmanes –un confinament pràcticament total, curt però dur– com el que ha tingut lloc a Gal·les des del 19 d'octubre i en principi fins al 9 de novembre, Downing Street s'hi havia resistit. El primer opositor a la mesura era i és el ministre d'Economia, Rishi Sunak, que ha vist com ha hagut de demanar préstecs al Banc d'Anglaterra per gairebé 255.000 milions d'euros des del mes de març per fer front a totes les mesures d'ajudes econòmiques per protegir els ingressos de 9,6 milions de treballadors.

La decisió final del confinament és també l'última carta amb què el govern creu que podria salvar una campanya de Nadal que, en cap cas, i encara que les xifres baixessin molt, no serà, ni de bon tros, comparable a qualsevol altre Nadal. De moment, el novembre ja sembla congelat. I potser el desembre també.