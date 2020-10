Johnson dicta el tancament de tot l'oci i la restauració a l'àrea de Liverpool

Un milió i mig de persones, residents a l'àrea de Liverpool, seran des de dimecres en zona definida com de molt alt risc de transmissió de covid-19, segons ha anunciat aquesta tarda al Parlament el primer ministre britànic, Boris Johnson, que també ha detallat als Comuns el nou sistema d'escala de restriccions que ha dissenyat el seu govern per lluitar contra l'extensió del virus a Anglaterra. Un sistema, però, que abans d'entrar en vigor haurà de ser sancionat, aquest dimarts, per uns diputats cada vegada més refractaris a continuar retallant les llibertats dels ciutadans. La situació de Liverpool és crítica, amb dades per sobre dels 600 casos per cada 100.000 habitants l'última setmana.

Si finalment s'aprova el sistema, els habitants de la capital del nord i tot el comtat del riu Mersey veuran restringida la seva capacitat per gaudir, bàsicament, del sector de l'oci i la restauració: bars i pubs que no operin habitualment com a restaurants hauran de tancar fins a nova ordre i els nivell de risc no baixin, igual que les cases d'apostes, els casinos i els gimnasos. Amb tot, les botigues de venda al detall, les escoles i les universitats continuaran obertes. Es prohibirà, igualment, sortir de les zones designades com de molt alt risc, llevat que sigui per rebre atenció sanitària o anar a treballar, a l'escola o a la universitat.

Durant el seu anunci, Johnson no ha amagat que les "setmanes i mesos vinents continuaran sent difícils i posaran a prova la valentia d’aquest país", amb un to molt més ombrívol que el que va fer servir fa només sis dies per tancar el congrés virtual del Partit Conservador, en què va assegurar que el país s'encaminava cap a un "nou Jerusalem" de la mà del seu lideratge un cop se superés la pandèmia.

Però de moment no hi ha treva i aquest lideratge se'n ressent. Per ara, Johnson ni tan sols és capaç de complir les promeses que va fer en relació amb el sistema de test i rastreig, i ha vist com s'han produït errades molt importants en les últimes setmanes, com li han recordat els diputats de l'oposició durant el debat que ha seguit la seva intervenció al Parlament. El cap de l'oposició, Keir Starmer, s'ha mostrat "molt escèptic" en relació amb el fet que el govern tingui cap pla per lluitar decididament contra el covid-19.

Clarificació

El nou sistema de classificació de risc està pensat per simplificar les normes i fer més clares les regles per als ciutadans. A més de l'àrea de risc molt alt, les altres dues són de risc alt i de risc mitjà. Tot el país, de fet, està en aquesta última zona bàsica. Les restriccions principals que afecten totes tres zones són el manteniment de la regla dels sis –no hi pot haver reunions de més de sis persones de diferents unitats familiars, ja sigui en espais oberts o tancats– i el tancament de tota l'hostaleria a les deu de la nit. I es van tibant més a mesura que el risc puja. El nivell de risc alt impedeix les reunions de grups familiars en espais interiors, mentre que estan permeses a l'exterior.

L'anunci del primer ministre ha tingut lloc després que al matí el cap del serveis mèdics d'Anglaterra hagi alertat que la situació als hospitals del nord del país és més greu que la que es registrava al març, quan es va decretar el confinament total i l'aturada de pràcticament tota l'activitat econòmica.

651x366 Dades oficials del nombre de casos de covid-19 registrats aquest dilluns al Regne Untt Dades oficials del nombre de casos de covid-19 registrats aquest dilluns al Regne Untt

Les últimes dades del departament de Salut (DHSC, en les sigles en anglès) mostren que aquest diumenge hi havia 3.451 pacients de covid-19 en hospitals de tot Anglaterra. El 23 de març eren 3.097. No obstant això, al març les xifres augmentaven a un ritme molt més ràpid que no pas ara. El dia que es va anunciar el confinament, el nombre de pacients hospitalitzats es duplicava cada 72 hores, mentre que ara la taxa de duplicació és cada catorze dies. Avui, el Regne Unit ha registrat 13.972 nous casos.