Seül fa marxa enrere i recupera restriccions davant el repunt de casos de covid-19

Corea del Sud reforçarà durant les pròximes dues setmanes les mesures de distanciament social a Seül. Les autoritats han anunciat aquest dijous la decisió després de registrar un important repunt de casos de coronavirus, degut a un rebrot que es va produir en una nau comercial. Els museus, parcs, cinemes, galeries d'art i altres espais públics tornaran a tancar. A més, el govern ha reclamat a les empreses que reintrodueixin mesures per facilitar el teletreball, i als ciutadans, tant de Seül com les regions pròximes a la capital, que intensifiquin el distanciament social.

S'han detectat almenys 82 casos nous al país en només tres, la xifra més alta de contagis registrada en dos mesos. El focus d'infecció és en un centre logístic a Bucheon (Gyeonggi) de Coupang Corp, una de les marques de venda online més grans del país. Segons Kwon Jun-wook, subdirector del Centre per al Control i la Prevenció Coreà, se sospita que alguns dels treballadors no van seguir les mesures de distanciament social com calia.

El primer positiu identificat va ser un treballador del magatzem. Ja s'ha fet el test a gairebé tots els treballadors, els seus contactes i els visitants de la nau: en total, 4.100 persones, inclosos els 603 repartidors. Però, tot i així, l'alcalde de Seül, Park Won-soon, creu que hi ha un risc "alt que el contagi es multipliqui amb força", ja que la infecció es pot haver "estès a altres punts de la regió", tal com ha assegurat en una roda de premsa recollida per l'agència Efe. Davant d'això, el govern intensificarà el rastreig de possibles contactes dels infectats per evitar la propagació del virus.

Segons les autoritats, aquest nou brot pot estar vinculat a un altre rebrot que ja va obligar el govern a posar en pausa la desescalada a principis de maig, en una zona d'oci nocturn al conegut barri d'Itaewon, a Seül. Després d'activar un ampli dispositiu per localitzar tots els possibles contagiats en aquella zona, el president de Corea del Sud, Moon Jae-in, el va donar per contingut el 17 de maig. Tot i això, l'alcalde de Seül va admetre llavors que temia que no es trobessin tots els possibles infectats. Tot i que els locals registraven el nom de tot el que hi entrava, és possible que molta gent donés un nom fals, ja que es tracta d'establiments lligats a la comunitat LGTBI, molt discriminada en aquest país.

Fins al 14 de juny

El ministre ha anunciat que les restriccions es mantindran fins al 14 de juny. El repunt ha arribat just després que es reobrissin gradualment les escoles. El 20 de maig molts alumnes van tornar a les aules, que de moment continuaran obertes. Però Park ha insistit a demanar a les famílies prudència per evitar que el coronavirus s'estengui i obligui el país a tancar-les i tornar a les mesures de distanciament més estrictes, que Corea del Sud va implementar fins al 6 de maig.

Fins ara, Corea del Sud, que va registrar el seu primer cas de covid-19 el 20 de gener, ha sigut un dels països que han controlat millor la pandèmia gràcies al seu sistema de rastreig i aïllament de possibles contagiats, així com als tests massius. Tot i que no ha imposat mai un confinament estricte, ha aconseguit frenar la corba d'infeccions. En total, suma 11.344 contagis, dels quals només 735 (el 6,5%) són casos actius. El 91,1% dels infectats s'han curat, mentre que 269 persones han mort, la qual cosa situa la taxa de letalitat en el 2,37%.