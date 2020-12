Primers problemes a Dover a causa del tancament de la frontera de Calais

La decisió de París de barrar el pas a tot el transport de passatgers –aeri, marítim i ferroviari (EuroStart)– entre les illes britàniques i el pas de Calais durant almenys 48 hores des de diumenge a les 23.00 h ha començat ja a provocar els primers entrebancs a les rodalies del port de Dover, al sud-est d'Anglaterra. Les instal·lacions romanen tancades en direcció al continent. El govern britànic ha advertit de "greus interrupcions" en el trànsit cap a França al llarg de, com a mínim, els dos dies vinents.

The Port of Dover ferry terminal is now closed to all accompanied traffic leaving the UK until further notice. Operation Stack phase 2 has now been implemented. — Port of Dover Travel (@PoD_travelnews) December 20, 2020

Les autoritats del comtat Kent, on és aquest nucli fonamental per a la circulació de mercaderies entre el Regne Unit i la Unió Europea (UE), han demanat des d'aquest dilluns a primera hora de la matinada, a través de les xarxes socials, que s'eviti viatjar cap a la zona, inclosa l'entrada de l'Eurotúnel i de qualsevol altra ruta cap a França. De moment, el trànsit des del continent a les illes funciona amb normalitat. Pel que fa a les mercaderies, també està obert al pas als deu mil camions que cada dia travessen la frontera Dover-Calais i el trànsit de ferris que només transporten càrrega (contenidors) des del Regne Unit a França.

En tot cas, l'efecte a Dover –el port pràcticament buit– i al comtat de Kent –camions aparcats en diferents zones d'estacionament al llarg del comtat– és, a hores d'ara, el més visible al Regne Unit de la cascada de restriccions o prohibicions imposades als viatges amb origen a qualsevol punt del país tant per 11 països de la Unió com per molts altres de la resta del món –els últims a fer-ho, el Canadà i el Perú– davant la nova soca del SARS-CoV-2 que s'estén per Londres i el sud d'Anglaterra, i que podria augmentar fins al 70% més la rapidesa de la seva propagació, segons va admetre el primer ministre Boris Johnson en una conferència de premsa aquest dissabte. Arran d'aquesta possibilitat, sobre la qual no hi ha consens encara per la comunitat científica, Downing Street va decidir la pràctica cancel·lació de Nadal a tot el país –reduint de cinc a un els dies de relaxació de les restriccions– i va fer tornar Londres i el sud-est del país al confinament total.

Johnson presidirà aquest matí una reunió de comitè Cobra per tractar "el flux constant de mercaderies en direcció al Regne Unit i des del Regne Unit cap al continent", ha informat un portaveu de Downing Street. Per la seva banda, la Unió Europea celebrarà també aquest matí una reunió de crisi similar per coordinar una resposta davant la situació que al llarg de diumenge va ser unilateral, amb una cascada d'anuncis de suspensió o cancel·lació del transport per espai d'entre 48 hores i, de moment, fins a l'1 de gener. Van començar els Països Baixos i els van seguir, entre d'altres, Bèlgica, Alemanya, Itàlia, Polònia, Àustria, Irlanda o Bulgària. Espanya, a l'espera de la reunió de la UE, s'ha limitat, de moment, a enfortir els controls als aeroports, on a l'arribar es demana dur el certificat d'una PCR negativa.

Negociació del Brexit

La nova crisi del transport entre la UE i el Regne Unit arriba quan encara a hores d'ara s'intenta pactar, in extremis, una relació comercial per al post-Brexit abans que acabi el període de transició, el 31 de desembre. Els més que previsibles problemes avui i demà a Dover i Kent, i les interrupcions per a les cadenes de subministrament i d'aprovisionament d'aliments frescos a banda i banda del canal, podrien ser l'aperitiu no desitjat de la situació a què s'arribaria si, finalment, no hi ha un acord comercial. De fet, aquest diumenge a la nit va expirar el nou termini que el Parlament Europeu va donar per arribar a un pacte si es pretenia que fos ratificat abans de Cap d'Any. Amb tot, els dos equips continuaran negociant aquest dilluns a Brussel·les.

La premsa britànica sensacionalista acusa França de "no tenir pietat", com titula en portada The Sun. Culmina així una campanya contra el president Emmanuel Macron, al qual titllen de ser el principal responsable que la UE encara no hagi ofert condicions acceptables al Regne Unit en relació amb la disputa sobre l'accés als bancs de pesca, ara per ara, el principal escull en les converses.