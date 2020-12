Com afronta Europa el Nadal?

Des de Berlín fins a Roma o Praga, des de París fins a Amsterdam... Quan falten 10 dies per Nadal, la incertesa sobre el calendari festiu a Europa o, directament, la cancel·lació, és pràcticament un fet. La situació en molts països del continent ha empitjorat en les últimes dues o tres setmanes, encavalcant la segona onada amb el potencial inici d'una tercera. Alguns estats, com ara Alemanya, els Països Baixos, Itàlia o França, ja han decidit posar fi a aquest 2020 abans d'hora i situar qualsevol esperança de recuperar una mínima normalitat més enllà de l'any nou.

Per contra, a l'estat espanyol o al Regne Unit –tot i que la pressió sobre el govern de Boris Johnson és cada cop més decidida perquè revisi la relaxació de les mesures prevista del 23 al 27 de desembre– encara se sent l'expressió "salvar el Nadal", en un nou intent de negar la realitat. El cert és que les dades certifiquen que el Nadal és, lamentablement, insalvable, llevat que es vulgui tornar a pujar a nivells elevadíssims de contagis i, en definitiva, de morts.

D'acord amb les xifres del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties, només tres estats tenen una incidència per sota de 100 casos per cada mil habitants. Son Islàndia (49,3), Irlanda (80,4) i Noruega (99). Davant aquest paisatge, el Nadal del 2020 serà més silenciós que mai.

Regne Unit: pressió per revisar les mesures

El govern de Boris Johnson havia previst deixar una finestra de quatre dies, del 23 al 27 de desembre, per relaxar mesures, sobretot de mobilitat per anar i venir lliurement per tot el país, i permetre que es trobin fins a 10 persones de tres llars diferents, 8 en el cas d'Escòcia. Les bombolles, però, han de ser sempre les mateixes. Amb tot, després que a les 00.01 h d'aquest dimecres Londres i zones frontereres de la regió metropolitana entrin en l'àrea de restriccions més dures –tancament de la restauració i espectacles en interiors, així com gimnasos– a causa d'un augment exponencial de casos, moltes veus de la comunitat científica s'han aixecat per demanar una revisió de l'excepció nadalenca. De moment, Downing Street s'hi resisteix.

651x366 Dades del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties, validades el 14 de desembre Dades del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties, validades el 14 de desembre

Països Baixos: cinc setmanes de paràlisis absoluta

Amb una incidència de 546,7 casos per cada 100.000 habitants, i dades de contagi de fins a 10.000 persones en un sol dia el cap de setmana passat, el primer ministre Mark Rutte va anunciar dilluns que durant cinc setmanes el país torna al confinament quasi absolut, amb el tancament de tota l'activitat no essencial. Aquest mateix cap de setmana, mentre es recomanava en diferents ciutats que hi hagués la mínima mobilitat possible, les imatges de les xarxes socials mostraven uns carrers plens de transeünts de compres nadalenques. Botigues, cinemes, perruqueries i gimnasos han tancat ja aquest dimarts, i les escoles ho faran dimecres. També s'ha demanat als ciutadans que s'abstinguin de viatjar a l'estranger fins a mitjans de març. Les restriccions se suavitzen només tres dies al Nadal, quan es permetrà que a les llars hi hagi tres convidats en comptes dels actuals només dos, sense comptar els menors de 13 anys.

Itàlia: pujada cap a xifres dramàtiques

Itàlia està registrant les pitjors dades des de finals de març. En les últimes 24 hores, 846 morts, el doble que dilluns, per bé que no és la xifra més alta de la segona onada. El primer ministre Giuseppe Conte ha confirmat als italians que esperin "un Nadal més sobri, sense reunions, abraçades i petons". Moltes regions italianes estan sota confinament parcial i s'ha anunciat la prohibició de viatges interregionals del 21 de desembre al 6 de gener. Hi haurà, igualment, un confinament municipal el dia de Nadal, el de Sant Esteve i per Cap d’Any. També s'ha imposat un toc de queda de les 22.00 a les 5.00 h. Les esglésies poden continuar obertes, però els tocs de queda fan pràcticament impossible les tradicionals misses del Gall. Els sempre ben endreçats i esplendorosos mercats nadalencs també s'han prohibit.

651x366 Mercat d'arbres de Nadal a un plaça del centre de Konstanz, a Alemanya / ARDN WEIGAMM / REUTERS Mercat d'arbres de Nadal a un plaça del centre de Konstanz, a Alemanya / ARDN WEIGAMM / REUTERS

França: recuperació aquest dimarts d'uns mínims de normalitat

Aquest dimarts França ha aixecat parcialment algunes de les draconianes mesures de confinament imposades el 28 d'octubre, per bé que encara n'hi ha en vigor de molt estrictes, com el tancament de tota la restauració, cinemes i teatres fins al 20 de gener. El país té ara per ara 236 contagis per cada 100.000 habitants. I, si bé s'ha aixecat també la restricció de sortir de casa sense un motiu justificat, sí que hi haurà un toc de queda a escala nacional des de les 20.00 fins a les 6.00 h, que només s'aixecarà la nit de Nadal, però no la de Cap d'Any. La decisió de mantenir tancades les molt populars estacions d’esquí de tota França ha suposat una enorme decepció per als aficionats. El president Macron ha assegurat que podrien tornar a obrir al gener "en condicions favorables".

Alemanya: mesures més dures que a la primavera

L'augment continuat de casos –en dos mesos, des de mitjans d'octubre fins ara, Alemanya ha registrat una mica més d'un milió de contagis; entre febrer i octubre només van ser 366.000 i escaig– ha conduït el país a un severíssim confinament des d'aquest dimecres i, com a mínim, fins al 10 de gener. Es tanquen tots els negocis no essencials i les escoles. Actualment es poden reunir un màxim de cinc persones de no més de dues llars en un mateix domicili privat. Però el límit es relaxarà del 24 al 26 de desembre, quan una llar podrà acollir un màxim de quatre familiars propers d'altres llars, sense incloure-hi els menors de 14 anys. La pràctica totalitat dels mercats nadalencs es van cancel·lar, de la mateixa manera que s'han prohibit els espectacles de focs artificials per Cap d'Any.

Àustria: el 24 obren les pistes d'esquí

Àustria va sortir del segon confinament el 7 de desembre i les restriccions s'han alleugerit abans de Nadal. Hi continua havent toc de queda des les 20.00 fins a les 06.00 h, però s'han reobert les botigues no essencials. Tot i així, la restauració estarà tancada durant el període festiu, amb l'excepció dels locals que ofereixin menjars per emportar. El país espera obrir les pistes d'esquí el 24 de desembre, però la prohibició que els hotel rebin viatgers que no es desplacin per negocis i no oci implica una caiguda de l'expectativa de visitants estrangers, ja sota un estricte control perquè si arriben d'un país amb més de 100 casos per cada 100.000 habitants han de fer una quarantena de 10 dies.

Rússia: el Nadal Ortodox el 7 de gener no millora les perspectives

A Rússia, les principals celebracions festives solen tenir lloc la nit de Cap d’Any. Però durant les últimes dues dècades hi ha hagut un augment de les celebracions de Nadal, que la majoria cristiana ortodoxa del país celebra el 7 de gener. Tot i això, és probable que les restriccions esmorteeixin les celebracions durant el període de vacances. A Moscou s'han anunciat noves restriccions, que s’allargaran fins al 15 de gener: s'avança el tancament de restaurants i cafeteries i es limita al 25% la capacitat de cinemes i teatres. Els residents més grans de 65 anys i els que formen grups d’alt risc també s’han d’autoaïllar fins a aquesta data. Altres regions del país han introduït restriccions similars. En els últims dos mesos Rússia ha comptabilitzat 1,6 milions de nous contagis, 400.000 més que els mesos anteriors des de l'inici de la pandèmia.

Suïssa: els hospitals al límit

Des de dissabte passat el govern federal de Suïssa va ordenar que restaurants, bars i botigues tanquin a partir de les 7 de la tarda a gran part del país. Amb tot, els cantons menys afectades poden mantenir-les obertes fins a les 23.00 h. La mitjana de nous casos diaris per cada setmana és de 4.283, el 10% més que la setmana anterior. Des de l'octubre la progressió ha sigut exponencial, fet que ha dut pràcticament al límit d'ocupació les 876 unitats de cures intensives del país. La progressió de la segona onada ha sigut tan virulenta com a Alemanya o Rússia. Fins al 10 d'octubre, s'havien comptabilitzat 60.368 casos. Des d'aleshores s'han incrementat fins als 384.557 d'aquest dilluns.

Txèquia: el centre d'Europa on encara és possible fer un cafè

El govern txec va autoritzar la reobertura de botigues, centres comercials, restaurants, bars i hotels el 3 de desembre, tot i que amb control de l'aforament al 30%, i va alleugerir així algunes de les mesures més restrictives que havia imposat des de mitjans d'octubre. Amb tot, les sales de concerts, teatres i cinemes continuen tancades. El patró que ha viscut el país és el mateix que Alemanya, Rússia o Suïssa, per exemple, amb una segona onada molt més accentuada que la primera: en els últims dos mesos, el país ha registrat poc més de 500.000 nous casos, mentre que des del febrer només n'havia comptabilitzat uns 80.000.