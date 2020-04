Hezbol·lah desplega un exèrcit de metges i hospitals propis contra el covid-19

Hezbol·lah exhibeix múscul militar amb un exèrcit de voluntaris de la defensa civil, personal mèdic i equips sanitaris preparats per lluitar contra el coronavirus. La propaganda del grup polític i paramilitar xiïta s’ha convertit en la seva millor arma per “protegir” els seus barris a les ciutats del Líban. “Gestionar crisis i gestionar guerres no és tan diferent”, va desafiar en una entrevista a la televisió Al-Manar, altaveu de Hezbol·lah, Saied Hashem Safiedine, cap del consell executiu del grup.

La milícia proiraniana té desplegats 1.500 metges, 3.000 infermeres i personal sanitari i 20.000 voluntaris al país, i ha destinat 3.500 milions de lliures libaneses (uns 2,3 milions de dòlars, segons el canvi oficial) dels seus fons per ajudar a combatre la propagació del coronavirus, mentre el govern libanès lluita contra la recessió econòmica i no té ni per pagar les factures dels hospitals.

En països com l’Iran, el Líban i Síria, on els grups armats tenen més poder que el mateix govern, hi ha sospites que les xifres oficials ni tan sols s’aproximin al nombre real de contagis i morts per covid-19.

Els mitjans de comunicació afins a la milícia-partit xiïta publiquen cada dia imatges dels equips de defensa civil de Hezbol·lah desinfectant mesquites i netejant els carrers principals dels barris dels suburbis meridionals de Beirut. També conviden la premsa internacional a tours informatius per donar més ressò a les seves activitats. En menys de dues setmanes han convidat els mitjans acreditats al Líban a visitar tots els seus feus, de nord a sud de país.

A la regió de Baalbek, a la vall de la Bekaa, que controla el Partit de Déu (la traducció literal de Hezbol·lah), és com si el coronavirus no afectés els veïns. “Aquí no n’hi ha casos perquè són els designis d’Al·là”, diu convençut l’Ali, el cap d’un grup de voluntaris de la Defensa Civil que ha muntat controls a la carretera per prendre la temperatura als conductors i passatgers que entren al seu “territori”.

Als carrers de Baalbek la gent va sense mascaretes ni guants, molts negocis estan oberts i els venedors ambulants de fruita i verdura exposen els productes a l’aire lliure. I, malgrat això, només hi ha 5 contagis confirmats, dos en estat greu i tres de moderats, i ni un sol mort, a tota la Bekaa. Els cinc pacients són en un hospital d’última tecnologia, especialitzat en casos de covid-19.

“Aquest hospital s’ha habilitat únicament per tractar els casos de coronavirus. Som un hospital privat però atenem tothom que ho necessiti”, diu l’Ali. La sala de contagiats per coronavirus té dues seccions, una per als casos que necessiten la unitat de cures intensives (UCI) i l’altra per als que necessiten estar en observació però no són casos de màxima gravetat. També té una sala d’operacions exclusiva per a pacients amb covid-19 que, per “la benedicció d’Al·là, encara no s’ha hagut d’estrenar”, exclama el Habib, cap d’infermeria dels pacients amb covid-19.

A Baalbek, la milícia libanesa reparteix diàriament unes 2.000 caixes de menjar als que més ho necessiten i que ara estan confinats. “Tenim moltes donacions. Tothom vol ajudar amb el que té. Alguns donen diners, uns altres aliments”, indica a l’ARA Malak Hamud, voluntària de Hezbol·lah.

Al poliesportiu de Baalbek un regiment de dones i xavals preparen les caixes d’ajuda alimentària que repartiran entre els més necessitats. “Les caixes s’organitzen segons les necessitats. Les persones amb menys recursos en reben una de més gran i als que estan en més bona situació, però mantenen la quarantena, els donem una caixa més petita”, explica el Hamud.

Estructura paral·lela

L’existència d’una estructura de salut paral·lela que s’ocupa de les seves pròpies víctimes és preocupant, perquè el govern no té accés a les dades d’aquests pacients. Des que es va diagnosticar el primer cas el 20 de febrer -una dona que havia viatjat a l’Iran i va donar positiu- les autoritats libaneses han endurit les mesures preventives.

Durant els primers dies, el govern va anunciar que prohibiria els vols i passatgers provinents de la Xina, l’Iran, Espanya i Itàlia, i després va tancar l’aeroport per a tots els vols comercials. Però passatgers procedents de l’Iran van entrar al país, literalment, per la porta del darrere, i els casos sospitosos van ser redirigits als hospitals que gestiona Hezbol·lah.

A Beirut, la milícia xiïta (que rep el suport del règim iranià) té un altre hospital d’avantguarda per tractar els seus propis pacients de covid-19, la majoria procedents de l’Iran, i la informació del que hi passa és confidencial. Una altra dada que cal destacar és que el ministeri de Salut libanès està sota la direcció de Hezbol·lah (el seu braç polític forma part de l’Aliança del 8 de Maig, que té majoria parlamentària), cosa que genera una certa opacitat a l’hora de documentar el nombre de casos, que oficialment s’eleva a 582 contagis i 19 morts.

Durant les últimes setmanes Hezbol·lah ha posat en quarantena àrees senceres en ciutats del sud del país i ha distribuït aliments i aigua entre les persones sospitoses d’haver contret el coronavirus, afirma a ARA una font anònima de la FINUL, els cascos blaus desplegats al sud del Líban. “Els veïnats són vigilats per membres del partit”, afegeix.