Tota la població de Liverpool podrà ser testada en un nou pla pilot contra el covid

Nou pla del govern Johnson contra el coronavirus. Un més. Des d'aquest divendres, tota la població de Liverpool, una de les ciutats d'Anglaterra on el covid-19 ha impactat més en les últimes setmanes, tindrà la possibilitat de sotmetre's a proves periòdiques de detecció del virus, encara que no presenti símptomes de la malaltia. D'acord amb el programa pilot, cada dues setmanes es podrien practicar els tests. Liverpool ha tingut en l'última setmana d'octubre unes dades de 352 casos per cada 100.000 habitants, mentre que a Anglaterra eren de 153. L'experiència pilot en aquesta ciutat del nord és la primera d'aquestes característiques que té lloc al Regne Unit.

L'objectiu d'aquest programa de tests massius, que poden donar resultats en quinze minuts, és identificar el màxim nombre de persones infectades per, posteriorment, trencar les cadenes de transmissió forçant-les a fer quarantenes. Amb tot, aquesta podria ser la baula més feble del nou plantejament per la impossibilitat, com a mínim demostrada fins ara, d'exercir veritables controls sobre les quarantenes de les persones infectades que s'haurien de recloure. Tot i que no hi ha dades exactes, alguns estudis suggereixen que prop de dos terços dels contagiats amb covid no mostren mai cap patologia, fet que implica que poden esdevenir sense saber-ho vectors de propagació de la malaltia.

En aquest sentit, Matthew Ashton, cap del sistema de salut pública de la ciutat, ha assegurat en declaracions a la BBC: "Si podem fer entendre a molta més gent quina és la seva condició, serà més fàcil convèncer-la que actuï adequadament."

El programa pilot és possible gràcies a la barreja de les actuals proves amb bastonet més les noves proves ràpides, els tests d'antígens, que no necessiten enviar les mostres a un laboratori per fer-ne l'anàlisi.

Trenta nous centres, alguns mòbils i altres fixos, es posen en servei per tota la ciutat, a la sortida de les llars de jubilats, escoles, universitats o fàbriques. Els residents de Liverpool podran demanar cita a través d'internet o dels dispositius mòbils per sotmetre's a la prova o bé esperar una invitació de l'autoritat local. Un dispositiu de 2.000 militars ajudaran en tot el desplegament.

Punt d'inflexió

Els test ràpids podrien suposar un punt d'inflexió en la lluita contra la pandèmia, segons alguns científics. En aquest sentit, John Bell, immunòleg i catedràtic de medicina de la Universitat d'Oxford, assegura que "un cop el sistema estigui en marxa, aquestes proves es podrien fer cada dos dies", facilitant que tots aquells que no estiguin contagiats puguin continuar amb la seva vida.

Les proves ràpides, però, donen aproximadament un fals positiu de cada 1.000. Amb tot, són "una bona indicació de qui és o no infecciós", ha dit Bell al programa Today, de BBC Radio 4. "Creiem que podem identificar la majoria de les persones que són susceptibles de contagiar el virus i totes les persones que són susceptibles de ser superdifusors, per bé que no podrem identificar tothom amb el virus".

La previsió del govern és que el pla tingui lloc al llarg de les pròximes dues setmanes. Si té èxit, l'ambició del govern Johnson és reproduir l'experiència en altres ciutats abans de Nadal. El govern té disponibles 20 milions d'aquests nous tests ràpids, segons la informació facilitada aquest dilluns, al Parlament, pel primer ministre.

D'altra banda, la polèmica per les noves mesures de confinament que entren en vigor dijous a Anglaterra ha continuat aquest dimarts després que les dades mostrades a través de l'aplicació Zoe, del King's College, de Londres, indiquessin que la velocitat de reproducció de la malaltia (Rt) era d'aproximadament 1, i no d'entre 1,3 i 1,5, xifres utilitzades pels responsables científics i mèdics per convèncer Downing Street de la necessitat d'una nova hibernació del país, en principi fins al 2 de decembre.