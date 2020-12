La nova soca identificada al Regne Unit, fins al 70% més contagiosa, torna Londres al confinament total

Londres i el sud-est del Regne Unit tornen al confinament total. El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha cancel·lat definitivament el Nadal d'entre 8 i 12 milions de persones després que els científics que assessoren el govern britànic hagin advertit que la nova soca del coronavirus, identificada recentment, s'estenia molt més ràpidament. "Potencialment, fins al 70% més ràpid", ha dit Johnson en una conferència de premsa que tot just ha celebrat a Downing Street aquest dissabte a la tarda, si bé ha comentat, també que hi ha encara "un alt grau d'incertesa" i que cal continuar analitzant totes les dades. "Sembla que ara la propagació està sent impulsada per la nova variant del virus", ha dit Johnson, que també ha volgut destacar que "no hi ha proves que provoqui una malaltia més greu o una mortalitat més alta".

A partir d'aquest diumenge, doncs, el fins ara nivell 3 de restriccions s'eleva a un de nou, el 4, tornant de forma efectiva a les normes de confinament del novembre. Totes les botigues no essencials, els gimnasos, els cinemes, els perruqueries i altres espais d'oci es veuran obligats a tancar durant, almenys, les properes dues setmanes. Al mateix temps, es demana que els contactes entre membres de diferents bombolles es limiti a una sola persona i sempre que sigui en espais exteriors. La resta d’Anglaterra també veu com la política de bombolles nadalenques, que en principi permetria reunir-se fins a tres de llars diferents durant cinc dies, del 23 al 27 de desembre, només serà possible el dia de Nadal. La flexibilització de les restriccions després del segon confinament, que va començar el 2 de desembre, només ha durat 17 dies.