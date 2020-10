El davanter del Man United Rashford torna a humiliar Boris Johnson pels nens que passen gana al Regne Unit

La negativa del govern britànic a allargar la gratuïtat dels àpats escolars dels alumnes més necessitats durant les vacances ha generat una nova crisi al Partit Conservador. Fins a 1,4 milions de criatures afronten sis setmanes de vacances d'aquí a Pasqua sense els vals de menjar i el davanter del Manchester United Marcus Rashford ha tornat a obrir una escletxa en els tories demanant al govern de Boris Johnson que es faci càrrec de la factura, calculada en uns 126 milions de lliures (138 milions d'euros). Ja ho va fer al juny i va aconseguir, aleshores, un gir en la política de Downing Street. Però ara no és el cas.

La petició va ser rebutjada pel Parlament dimecres passat, després que els conservadors imposessin una intransigent majoria de 322 a 261 en la votació. Però, hores després, alguns parlamentaris, com ara l'exministre de Defensa Tobias Ellwood, ja mostraven el seu penediment arran de les crítiques de la premsa i la mala maror a les xarxes.

L'últim episodi del fracàs de relacions públiques de Downing Street ha tingut lloc aquest dilluns al matí quan el ministre de Sanitat, Matt Hancock, ha sigut contradit públicament dues vegades: primer per Rashford mateix i després, davant una piulada del jugador en què desmentia el ministre, pel mateix cap de govern Boris Johnson, que ha donat la raó al davanter del ManU.

Els fets han anat encadenats. En una ronda d'entrevistes matinals, Hancock ha volgut apaivagar l'agror desencadenada pel vot en contra als Comuns de l'extensió dels vals de menjar en període de vacances. Entre altres afirmacions, ha assegurat que el primer ministre Johnson i l'estrella del ManU havien estat discutint la qüestió. "Hi ha hagut comunicació entre tots dos", ha dit explícitament el ministre al programa de la BBC Breakfast.

Però, en cosa de minuts, Rashford ha fet una piulada: "Hmm, llevat que es refereixi a la trucada que vam tenir després del canvi de criteri [del govern] al juny...?" Hancock havia quedat en fora de joc. I no és la primera vegada.

Ja al juny, forçat per la pressió a les xarxes socials desencadenada per la campanya de Rashford –que de petit es va beneficiar dels programes de gratuïtat de menjar a les escoles i, per tant, parlava amb coneixement de causa–, i que l'oposició va fer seva, Boris Johnson va fer marxa enrere en la negativa inicial d'oferir durant les vacances d'estiu els vals de menjar gratuïts als 1,4 milions de nens més desvalguts del país, que sí que se'n beneficien durant el curs escolar. La rectificació del premier va arribar hores abans que, en un ple d'urgència als Comuns convocat a petició del Partit Laborista, la cambra probablement hauria votat a favor de mantenir les subvencions.

Però, ara per ara, Downing Street no sembla disposat a canviar de parer. Ho ha confirmat també aquest dilluns el mateix Boris Johnson. En una visita a un hospital de Reading, a l'oest de Londres, primer ha assegurat que no havia parlat amb Rashford de la qüestió, desmentint el seu ministre de Sanitat, i després ha afirmat: "Entenc totalment el tema de la fam durant les vacances. El debat és com hi fas front". El premier ha promès que faria "tot el que sigui a l'abast per assegurar que cap nen passi gana".

Crítiques internes

Els desmentiments han posat al descobert la descoordinació habitual del govern. Però, a més, han tornat a consternar uns quants pesos pesants del partit, que ja al llarg del cap de setmana havien advertit el primer ministre que estava perdent la batalla de l'opinió pública en un tema tan sensible com ara que 1,4 milions de nens puguin passar gana mentre són a casa i no a les aules.

La prova de la impopularitat del govern és que al cap de poques hores que el Parlament hi votés en contra i Rashford mostrés el seu disgust amb una piulada, moltes de les grans empreses d'aliments del país es van afanyar a aportar productes als bancs que reparteixen menjar a tot el país. Entre entrenament i entrenament, al mateix Rashford se l'ha vist col·laborant com a voluntari amb algunes entitats de Manchester, a més d'aportar 25.000 lliures per comprar queviures i encapçalar una campanya de solidaritat a les xarxes que ja ha recollit més de 800.000 signatures.

Fora de joc

Downing Street també ha volgut contraatacar i ha assegurat, com també ha fet Johnson, que els diners que no es destinen directament als vals de menjar gratuïts s'aporten als districtes a través d'altres programes d'ajudes.

Però alguns líders conservadors, com el del comtat de Warwickshire, han assegurat a la BBC que ja havien gastat tots els diners assignats d'un fons extra de 63 milions de lliures esterlines amb què el govern havia proveït els districtes: "I no n'hem tingut prou per finançar els àpats escolars".

La dada de l'ajuda extra, doncs, és discutible. Però la cosa més important és que Johnson està perdent la batalla de la imatge davant de Rashford. Dos exministres més, David Davis i Andrew Mitchell, han admès que el govern no ha sabut transmetre la idea que ja havia subvencionat prou les autoritats locals per garantir l'alimentació dels nens més humils.

El laborisme ha promès un nou debat al Parlament abans de Nadal per tornar a tractar la qüestió. Hi veu un via oberta directa al fetge. I vol burxar-hi.

La circumstància més paradoxal és que Marcus Rashford, de 22 anys i internacional amb Anglaterra, ha rebut recentment l'orde de l'Imperi Britànic de mans de la reina a petició del govern Johnson per la campanya en favor dels nens més desvalguts que va tirar endavant abans de l'estiu. Però, de sobte, el jugador ha esdevingut un maldecap per a Downing Street, que es troba també en fora de joc, com el ministre de Sanitat.

Les dures entrades dels rivals i enemics no s'han fet esperar, però. Rashford ja ha vist com les xarxes s'omplien de denúncies sobre esquemes comptables amb què, presumiblement, hauria eludit el pagament d'impostos. Per sobre de tot, però, s'han omplert de piulades de solidaritat des d'arreu d'Anglaterra, recollint accions de tota mena de comunitats i associacions que han posat en marxa avui, el primer dia de les vacances de meitat de trimestre, campanyes per dur àpats de franc als nens més necessitats. Rashford ha aconseguit implicar també els jugadors del West Ham.