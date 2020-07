Mike Pompeo acusa el director general de l'OMS de deixar-se "comprar" per la Xina

La diplomàcia nord-americana és cada cop menys diplomàtica. El secretari d'Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, ho ha tornat a deixar en evidència aquest dimarts a última hora. En unes declaracions fetes davant una vintena de diputats britànics en una reunió privada celebrada a Londres, i que la premsa recull a bastament aquest matí, va assegurar que la Xina havia "comprat" l’Organització Mundial de la Salut (OMS), fet que havia contribuït a la "mort de britànics".

En concret, Pompeo va dir davant del selecte grup de parlamentaris, tant conservadors com laboristes: "Quan era més important una acció decisiva, quan realment importava per a la majoria, quan hi va haver una pandèmia a la Xina, el doctor Tedros [director general de l’OMS], que va ser... comprat pel govern xinès, no puc dir més, però puc dir que ho estic dient sobre una sòlida base d’intel·ligència, es va arribar a un acord. Hi va haver un acord en el moment de les eleccions i quan més importava, i el resultat ha sigut que han mort britànics a causa de l’acord que es va fer".

El secretari d’Estat va afegir que l'OMS és una organització "política" i no una "organització basada en la ciència". Les declaracions, però, no sorprenen gens, atès que el president dels Estats Units, Donald Trump, està en guerra oberta amb l'OMS. A finals de maig va anunciar per carta que Washington es retiraria de l’OMS l’any vinent, en el suposat cas que guanyi les eleccions del novembre.

Pompeo va fer les polèmiques declaracions pràcticament al mateix temps que, des de Washington, el president, Donald Trump, advertia en una conferència de premsa a la Casa Blanca, a la qual no havia estat convidat el doctor Anthony Fauci, el màxim responsable de la lluita contra la pandèmia als Estats Units, que la situació sobre la pandèmia podria "empitjorar abans que millori". Per primer cop, Trump va demanar a tots els nord-americans que portessin mascaretes, ja que "tindrien un efecte" positiu en un escenari en què els morts es compten per milers i la corba d’infectats del país no para de créixer. Si ho fan, va dir Trump, així mostraran el seu "patriotisme". Ara bé, a la conferència de premsa, el president no en duia.

Pressió sobre els aliats

Els polèmics comentaris de Pompeo sobre l’OMS han tingut lloc a l’inici d’una gira per Europa per pressionar tant el Regne Unit com la Unió Europea (UE) perquè adoptin una posició més dura contra Xina. Londres, de fet, ja ho ha fet. En els últims dies ha anunciat el veto sobre el gegant tecnològic Huawei per prohibir-li la participació en el desplegament de la xarxa de 5G del Regne Unit i ha anunciat la suspensió indefinida de la llei d’extradició a Hong Kong com a resposta a la implementació de la nova llei de seguretat nacional a l’excolònia

Sobre les declaracions de Pompeo, un portaveu de l’OMS citat per la premsa britànica, va assegurar: "L'OMS no en té coneixement, però rebutgem fermament els atacs ad hominem i les denúncies sense fonament. L’OMS insta els països a mantenir-se concentrats a lluitar contra la pandèmia que està provocant una tràgica pèrdua de vides humanes i molts patiments".

El doctor David Nabarro, el candidat britànic que es va oposar a Tedros per al càrrec de director general de l'OMS el 2017, ha rebatut les acusacions de Pompeo, d'acord amb la informació que apareix publicada aquest matí.