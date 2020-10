La Xina s'afegeix a la iniciativa de l'OMS per distribuir la vacuna del covid-19

Nou capítol en la pugna geopolítica contra el coronavirus. La Xina ha anunciat aquest divendres que s'ha afegit a la iniciativa Covax, coliderada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i l' Aliança Gavi, un programa que pretén garantir que la investigació, la compra i la distribució de qualsevol nova vacuna per combatre el covid-19 es reparteixi de manera equitativa entre els països més rics del món i els països en procés de desenvolupament.

La portaveu del ministre d'Afers Estrangers xinès, Hua Chunying, ha informat que Pequín va signar dijous un acord per fer-ho possible i va canviar, així, la posició inicial, que era de no participar-hi. La rectificació fa que la Xina sigui ara el país de més pes econòmic i polític del món que participa en el projecte Covax, on no són presents ni els Estats Units ni Rússia i per això han rebut crítiques per fer "nacionalisme de vacuna".

"Ens hem compromès solemnement a fer de les vacunes desenvolupades i desplegades per la Xina un bé públic mundial, que es proporcionarà als països en procés de desenvolupament com a prioritat", ha dit Hua Chunying. Cent setanta-un estats integren el programa, en principi destinat a cobrir les necessitats del 3% de la seva població: és a dir, els sectors més vulnerables i els grups de població de més risc i estratègics, com ara els col·lectius sanitaris. La previsió és que a finals del 2021 se n'hagin distribuït 2.000 milions de dosis.

La Xina és el país 171 que s'implica en el programa Covax, sens dubte un impuls per a la coalició, però també per a la imatge internacional de Pequín. El règim de Ji Xinping ha estat molt criticat per la seva resposta inicial a la pandèmia, a finals de desembre de l'any passat. La decisió de participar en l’esforç dirigit per l’OMS posa de manifest, també, la rivalitat amb els Estats Units i amb l'administració de Donald Trump, que no s'ha cansat d'anomenar el covid-19 com el "mal xinès". Trump va anunciar el mes passat que no s'adheriria al Covax perquè es nega a ser "obligat per organitzacions multilaterals influïdes per la corrupta Organització Mundial de la Salut i la Xina".

Even when #China is leading the world with several #vaccines in advanced stages of R&D and with ample production capacity, it still decided to join #COVAX. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) October 9, 2020

La portaveu del govern xinès ha publicat a Twitter, una plataforma bloquejada al país, un missatge molt significatiu i alhora un implícit atac contra els Estats Units: "Fins i tot quan ja és líder al món amb diverses vacunes en fases avançades de recerca i desenvolupament i té una capacitat de producció àmplia, la Xina decideix unir-se a Covax".