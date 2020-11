La vacunació al Regne Unit pot començar el proper 7 de desembre

651x366 Representació d'un dels prototips en elaboració de les vacunes contra el coronavirus / DADO RUBIC / REUTERS Representació d'un dels prototips en elaboració de les vacunes contra el coronavirus / DADO RUBIC / REUTERS

¿Excés d'optimisme, necessitat de bones notícies en uns moments dramàtics o realisme basat en dades concretes? ¿Tot alhora? Les primeres vacunes contra el coronavirus podrien començar a inocular-se en hospitals del Regne Unit en una data tant propera com el 7 de desembre. Així ho anuncia aquest matí de dissabte en la seva portada el diari The Guardian, que assegura haver consultat diferents centres sanitaris del país als quals se'ls ha dit que "es preparin" per rebre vacunes i iniciar el procés "en tan sols deu dies". Els treballadors sanitaris del NHS, el servei de salut pública del país, serien els primers en ser immunitzats, en aquest cas, amb la dosis de la nord-americana Pfizer i la biotecnològica alemanya BioNTech.

El prototip de Pfizer i BioNtech té, d'acord amb l'anunci de les dues companyies el passat 18 de novembre, una efectivitat del 95%. Cinc dies després van sotmetre les dades –que encara no s'han publicat en cap revista científica, però– a la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency’s ( MHRA ), l'autoritat sanitària britànica. Si la informació de The Guardian és exacta, la MHRA podria pronunciar-se fins i tot dies abans que ho fes la mateixa Food and Drug Administration (FDA), l'organisme equivalent dels Estats Units.

Pfizer: fons, Viagra i remei al pessimisme global

La FDA ha anunciat en la seva pàgina web que la reunió en què s'abordarà l'autorització d'emergència per al prototip de Pfizer-BioNTech tindrà lloc el 10 de desembre, just tres dies després del que suggereix el diari britànic què començaria la vacunació al Regne Unit. La mateixa informació del rotatiu indica, tanmateix, que els dies 7, 8 i 9 del mes vinent diferents centres hospitalaris d'Anglaterra rebrien els primeres enviaments.

El Regne Unit va ser un dels primers països que va efectuar una precompra del producte que elaborava Pfizer i BioNTech. En total, 40 milions de dosis, que rebrà des d'ara i fins a finals de l'any vinent. Durant el 2020, les dues companyies han anunciat que podran arribar a fer fins a 50 milions de dosis. De moment no s'ha especificat quina quantitat podria arribar al sistema sanitari britànic. Les dosis que es rebran a les illes procediran de les plantes de producció de Bèlgica i Alemanya.

651x366 Un empleat de l'empresa Desmon SPA, a la factoria de Nusco, a 90 quilòmetres a l'est de Nàpols, treballa en la fabricació dels frigorífics especials en què es transportarà la vacuna de Pfizer des de les plantes de Bèlgica i Alemanya a tota Europa / TIZIANA FABI / AFP Un empleat de l'empresa Desmon SPA, a la factoria de Nusco, a 90 quilòmetres a l'est de Nàpols, treballa en la fabricació dels frigorífics especials en què es transportarà la vacuna de Pfizer des de les plantes de Bèlgica i Alemanya a tota Europa / TIZIANA FABI / AFP

La vacuna de Pfizer, a l'igual que la de Moderna, necessita una cadena d'ultrafred ateses les seves característiques ( del tipus ARNmissatger): es fa amb material genètic del coronavirus, que s'injecta perquè les cèl·lules del cos humà l’utilitzin per fabricar proteïnes virals que han d'acabar provocant la generació d’anticossos. El material genètic és extremadament sensible i és aquesta la raó per la qual necessita les condicions d'ultrafred.

Pfizer té anys d’experiència en gestionar cadenes de subministrament d'aquest tipus. Per fer-ho ha desenvolupat innovadors embalatges i formes d'emmagatzematge de la vacuna. En aquest cas ha dissenyat específicament contenidors tèrmics sota control de temperatura que utilitzen gel sec per mantenir les condicions necessàriess (menys 70 graus centígrads). Es poden utilitzar com a unitats d’emmagatzematge temporal durant un període de 15 dies sempre que es reomplin amb gel sec. Els transportistes dels enviaments aniran equipats amb sensors tèrmics que, habilitats per GPS en tots els trams dels enviaments, permetran fer un seguiment en temps real de la seva ubicació i temperatura a través de rutes preestablertes.

651x366 Imatge del congelador d'ultrafred dissenyat especialment per transportar la vacuna de Pfizer a una temperatura de 70-80 graus sota zero que es fa a l'empresa italiana Desmon SPA, de Nusco, a la regió de la Campania, a noranta quilòmetres a l'est de Nàpols / TIZIANA FABI / APF Imatge del congelador d'ultrafred dissenyat especialment per transportar la vacuna de Pfizer a una temperatura de 70-80 graus sota zero que es fa a l'empresa italiana Desmon SPA, de Nusco, a la regió de la Campania, a noranta quilòmetres a l'est de Nàpols / TIZIANA FABI / APF

Quan la vacuna s’emmagatzema en una nevera convencional té una vida efectiva de fins a 5 dies a una temperatura d'entre 2 a 8 graus centígrads, cosa que permet guardar-la fàcilment en els centres de proximitat en què s'hagi d'aplicar: en principi, consultes ambulatòries.