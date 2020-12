Els Països Baixos suspenen el transport aeri amb el Regne Unit fins al gener

El govern neerlandès ha prohibit aquest diumenge, a partir de les 6 del matí i fins a l'1 de gener del 2021, el transport aeri amb el Regne Unit per por a la nova soca del coronavirus que, segons les autoritats britàniques, és un 70% més contagiosa, tal com va fer públic el primer ministre, Boris Johnson, en una conferència de premsa dissabte a la tarda a Downing Street. La mesura del govern de Mark Rutte s'ha anunciat després que les autoritats sanitàries dels Països Baixos confirmessin almenys un cas al país de la mateixa variant del SARS-Cov-2 que es creu que és la responsable del creixement exponencial de contagis a Londres i el sud-est d'Anglaterra en les últimes setmanes.

La propagació exponencial de la nova soca ha fet que a partir de diumenge a la mitjanit s'hagi tornat al confinament total dels 32 districtes de la capital britànica i de la pràctica totalitat dels comtats de Kent, Buckinghamshire, Berkshire, Surrey, Gosport, Havant, Portsmouth, Rother i Hastings, Bedfordshire, Hertfordshire, Essex i Peterborough.

Johnson hi ha ordenat el tancament de tots els serveis no essencials i l'obligatorietat de quedar-se a casa, excepte per anar a la feina quan no sigui possible el teletreball, per emergències sanitàries o per abastir-se d'aliments. Les mesures, que ja van estar en vigor encara amb més duresa des de finals de març fins al juny, i després durant el novembre i fins al 2 de desembre, s'allargaran, de moment, dues setmanes. Afecten entre 18 i 20 milions de persones.

651x366 Una passatgera a l'aeroport de Schipholl, a Amsterdam / REUTERS Una passatgera a l'aeroport de Schipholl, a Amsterdam / REUTERS

El ministeri de salut neerlandès ha assegurat que el cas de la nova soca va ser identificat a principis de desembre i s'està investigant. La prohibició del transport aeri, una mesura unilateral com les que van anar prenent els diferents estats europeus al principi de la pandèmia, s'ha establert per "limitar tant com sigui possible" l'arribada d'aquesta variant del virus del Regne Unit als Països Baixos. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat aquesta matinada que està en contacte amb les autoritats britàniques per compartir informació sobre la nova soca.

El govern neerlandès ha volgut tranquil·litzar la població assegurant que "el govern controla de prop l'evolució del virus a l'estranger i investiga les possibilitats de mesures addicionals per a altres mitjans de transport; els pròxims dies, en estreta col·laboració amb altres estats membres de la UE, estudiarà alternatives per restringir encara més les importacions del virus del Regne Unit".

Ahir a la tarda, en fòrums d'internet i Facebook de catalans residents al Regne Unit s'estenia la confusió sobre la possible prohibició de sortir del país per via aèria, en especial per a tots aquells que viuen als districtes afectats i que ja tenen els bitllets comprats i estan a punt de tornar a casa per Nadal. En teoria, el govern Johnson ha recomanat no viatjar a l'estranger si s'està en zona 4, però, de moment, no hi ha cap prohibició explícita. Un fet que torna a posar de manifest la mateixa incoherència que es va viure setmanes enrere a Catalunya, quan era possible volar des de Barcelona a Londres però no traslladar-se des de Barcelona a la Terra Alta, per exemple. En el mateix sentit, de moment, aquest corresponsal podria volar a Barcelona però no anar, per exemple, a Edimburg o, molt més a prop, a Cambridge o Oxford.

Caos a les estacions de trens

L'anunci de Johnson d'ahir dissabte que Londres i el sud-est d'Anglaterra entraven en una nova zona 4, en què es limita al màxim la mobilitat, ha provocat en les últimes hores veritables escenes de caos en les principals estacions de tren de Londres, amb milers de persones intentant sortir-ne abans de la mitjanit.

"England’s chief medical officer Professor Chris Whitty said people considering leaving Tier 4 areas now should unpack their bag and stay at home"



Tier 4 Londoners in St Pancras right now: pic.twitter.com/tOQ39RT4ei — Sean Spooner (@spoonersean) December 19, 2020

Els passatgers s’han trobat amb vagons plens a vessar just minuts després que el cap mèdic del Regne Unit, Chris Whitty, declarés en la roda de premsa amb el premier Johnson que "la gent que es plantegi abandonar les zones del nivell 4 ara haurien de desfer la maleta i quedar-se a casa", just el contrari del que en realitat va passar i de les escenes que es van poder veure als grans nuclis de transport, com les estacions d'Euston, Paddington o King's Cross. Els anuncis per la megafonia de les estacions advertien els viatgers que el distanciament social "no seria possible" a causa de l'enorme volum de passatgers a bord dels trens.

651x366 Aspecte de la decoració de Fortnum & Masos, a Picadilly, al centre de Londres, aquest dissabte a la tarda / FACUNDO ARRIZABALAGA / EFE Aspecte de la decoració de Fortnum & Masos, a Picadilly, al centre de Londres, aquest dissabte a la tarda / FACUNDO ARRIZABALAGA / EFE

La gestió del nou episodi de la crisi sanitària del covid-19 al Regne Unit demostra, una vegada més, la improvisació del govern de Boris Johnson, que dimecres passat, en la sessió de control del Parlament, va esclatar contra el líder de l'oposició laborista, Kier Starmer, davant el suggeriment que el govern revisés els plans de relaxació de les restriccions durant les festes de Nadal. Setanta-dues hores després, Johnson apareixia davant de les càmeres de televisió per dir als britànics que els cinc dies de gràcia previstos del 23 al 27 quedaven reduïts, només, al de Nadal. Ahir a la tarda, l'alcalde de Londres, Sadiq Khan, va assegurar que la ciutat viu les festes més tristes "des de la Segona Guerra Mundial".