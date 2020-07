La cursa per la vacuna contra el covid-19 esdevè un thriller d'espionatge

A més d'una batalla contra el temps i un desafiament científic de proporcions gegantines, justament per la urgència amb què es treballa, la cursa per la vacuna del covid-19 ha esdevingut també una mena de thriller polític. Aquest dijous, els serveis d'intel·ligència del Regne Unit, dels Estats Units i del Canadà han denunciat públicament un atac de pirates informàtics russos, amb el coneixement de Vladimir Putin, per robar els secrets científics en què treballen els equips d'Oxford i de l'Imperial College de Londres en l'elaboració d'un prototip eficaç i segur.

El Centre Nacional de Seguretat Cibernètica (NCSC) ha informat al primer ministre britànic, Boris Johnson, que tenien el "més elevat grau de certesa", segons fonts de Downing Street, que el Kremlin està al darrere de l'atac "en curs". Les mateixes fonts no han volgut confirmar si els atacs, que van començar entre el febrer i el març, quan la pandèmia ja es va fer evident, han tingut èxit. Però avui, justament, Moscou ha anunciat la intenció de produir 200 milions de dosis d'una vacuna experimental aquest any. El moment de l’anunci de Rússia sobre el seu suposat avenç potser desfermarà la sospita de què podria haver utilitzat dades robades d'Oxford i/o Imperial College per desenvolupar la seva pròpia vacuna.

