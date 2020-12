Johnson insinua que els preparatius per al Brexit han parat el cop del tancament de Calais

El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, ha atribuït a les preparacions que "durant molt de temps" ha fet el seu govern per al Brexit el fet que hi hagi hagut molt pocs problemes especialment significatius al comtat de Kent i el port de Dover, tot i que està tancat al transport de passatgers i mercaderies des de les onze de la nit d'ahir diumenge, quan França va tancar la frontera de Calais.

La decisió de París va ser la culminació d'una cascada d'anuncis des de primera hora de diumenge, que s'han allargat fins aquest dilluns a la tarda, de suspensió de les comunicacions amb el Regne Unit. Més de vint països de la Unió Europea (UE) i una vintena més d'arreu del món han volgut així protegir-se de la nova soca de coronavirus identificada al Regne Unit fa deu dies. Una mutació que podria ser, potencialment, el 70% més contagiosa que d'altres i que estaria al darrere de l'augment exponencial de casos a Londres i el sud-est d'Anglaterra.

Johnson ha confirmat que ha parlat aquesta tarda amb el president francès, Emmanuel Macron, en "molt bons termes" i que els dos han manifestat la intenció de resoldre la situació com més aviat millor, si fa no fa, "en les pròximes hores". També ha volgut emfasitzar que els retards a Dover només afecten el que ha anomenat "transport de mercaderies manipulades per humans", és a dir, camions, i que aquestes són, aproximadament, el 20% del total que va a l'Europa continental i que hi entra. Així ha intentat convèncer els britànics que no hi ha un risc real de desabastiment d'aliments frescos quan falten just quatre dies per Nadal. "No hi ha necessitat d'acaparament", ha dit.

D'acord amb les dades que ha ofert el premier, el nombre de camions que esperen a l'A20 –l'autopista que condueix a Dover– ha baixat de 500 a 170 entre primera hora del matí i la tarda.

A hores d'ara, segons la premsa britànica, França estaria considerant establir un sistema de controls i anàlisis dels conductors de camions que entrin al continent per permetre el restabliment normal de la circulació, que, en teoria, s'ha de reprendre a les 23.00 h d'aquest dimarts. Johnson ha precisat, en tot cas, que "el risc de transmissió del covid per a un conductor solitari assegut tot sol a la seva cabina és realment molt baix", tot i que s'ha mostrat comprensiu per l'angoixa que les noves notícies han causat arreu del món.

Johnson ha informat també que fins ara han sigut vacunades ja mig milió de persones. Pel que fa a l'evolució de la pandèmia, el ministeri de Sanitat ha informat que la taxa diària d’infecció a Londres, mesurada de manera continuada durant set dies, ha passat de 243 per cada 100.000 habitants el 9 de desembre a 528,6 el 16 de desembre. S'ha duplicat, doncs, en una setmana.

En relació al Brexit, la cirera d'un pastís que s'afegeix a la crisi del covid, Johnson ha repetit el mateix argument de sempre: el Regne Unit no signarà un mal acord.