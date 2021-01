La UE eleva al màxim l'alerta per les noves variants de coronavirus

Alerta màxima a Europa davant les noves variants del coronavirus. El Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC en les sigles en anglès) ha actualitzat aquest dijous el seu informe de risc en referència a les noves variants del virus detectades al Regne Unit, Brasil i Sud-àfrica i el situa en el nivell màxim, per la qual cosa demana endurir les mesures de confinament i aturar els viatges no essencials. Un missatge que ha arribat pocs minuts abans que comencés la cimera virtual entre els caps d'estat i de govern de la Unió Europea, reunits precisament per abordar aquesta qüestió. Sobre la taula, la possibilitat de restringir els viatges no essencials dins la Unió Europea, com ja va passar durant la primera onada de la pandèmia.

L'ECDC preveu que a causa de l'increment de contagis, també augmentarà la pressió sobre els sistemes sanitaris i per això demana a les autoritats que es preparin per fer-hi front i que prenguin les mesures necessàries i endureixin les pautes de confinament: "Vista l'evidència d'una transmissibilitat més alta de les noves variants, les autoritats haurien d'estar preparades per aplicar mesures encara més estrictes". De fet, són diversos els països europeus que han endurit les restriccions les últimes setmanes. Els Països Baixos i Bèlgica ja estudien obertament el tancament de fronteres i han endurit restriccions, Portugal ha tornat al confinament, Alemanya l'ha allargat i França ha avançat el toc de queda. També a Espanya són diverses les comunitats autònomes que estan endurint o allargant les restriccions.

Mutations in #SARSCoV2 virus have been observed globally. While most will not have a significant impact, some may provide the #virus with a selective advantage like ⬆️transmissibility. Such mutations are a cause for concern & need to be monitored.



➡️ https://t.co/EAiWBzlsAo pic.twitter.com/4VjCqBuZwm — ECDC (@ECDC_EU) January 21, 2021

L'ECDC desaconsella els viatges no essencials i remarca la necessitat de prendre mesures de quarantena si cal moure's, unes mesures que durant la primera i la segona onades no va considerar necessàries, quan l'agència europea es mostrava més partidària de prioritzar els testos i mantenir la llibertat de moviments dins l'espai Schengen. Aquesta vegada, però, la gravetat de la situació davant l'expansió de les noves variants del coronavirus porten la situació al límit. L'ECDC demana ara als governs que preparin els laboratoris per augmentar la seva capacitat de fer testos i també els reclama que augmentin les mesures de control, seguiment i diagnòstic.

Totes aquestes qüestions són les que estan discutint ara mateix els líders de la Unió Europea en una videocimera on busquen la manera d'accelerar un procés de vacunació que ha arrencat més lentament de l'esperat per problemes en la producció de les farmacèutiques però també de preparació logística dels mateixos governs. "Els governs haurien d'accelerar el ritme de vacunació dels grups d'alt risc", diu l'ECDC, que remarca que és important prioritzar-los i, fins i tot, "explorar la manera més òptima de fer servir un nombre limitat de dosis".

D'altra banda, aquest dijous l'ECDC també ha actualitzat el mapa de contagis d'Europa, un mapa que està permanentment tenyit de vermell i en què Espanya se situa com el país de la UE on més han augmentat els contagis. Actualment els països amb pitjors xifres (contagis per cada 100.000 habitants) són Irlanda (1.444), la República Txeca (1.362), Portugal (1.215), Eslovènia (1.132) i Espanya (804).