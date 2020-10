Brussel·les retreu el relaxament de l'estiu i augura nous confinaments

La segona onada de la pandèmia del coronavirus torna a posar a prova les costures de la Unió Europea. Molt abans que els governs hagin aconseguit posar en marxa el pla de recuperació econòmic i hagin pogut coordinar les polítiques de quarantenes, tests i confinaments, el virus ja ha impactat en uns quants països amb la mateixa força que a la primavera. El braç executiu de la Unió, la Comissió Europea, està gairebé buitat de competències en salut o en restriccions de fronteres però intenta des del març forçar al màxim la coordinació entre governs. Aquest dimecres la presidenta Ursula von der Leyen ho ha tornat a intentar fent una nova crida a la coordinació i, sobretot, avisant del risc associat a la "fatiga" per la pandèmia. Però, a més, ha retret als governs que haguessin relaxat abans d'hora les mesures contra la primera onada.

"Moltes coses es van fer bé a la primera onada, però òbviament les estratègies de desescalada van ser en part molt ràpides i les mesures es van relaxar molt aviat", ha reblat Von der Leyen. La mateixa comunicació presentada aquest dimecres per l'executiu ho deixa clar: "La relaxació de les mesures aplicades durant l'estiu no va anar sempre acompanyada amb els passos necessaris per construir una capacitat de resposta suficient. Això vol dir que és urgent que es prenguin mesures a escala estatal i europea: mesures més contundents poden pagar dividends econòmics i humans els pròxims mesos".

La Comissió ha enviat així un missatge als caps d'estat i de govern que dijous es reuneixen per videoconferència justament per abordar la falta de coordinació. Fins ara, Brussel·les ha activat totes les mesures que tenia a l'abast: s'ha donat màniga ampla als estats per elevar la despesa pública; s'han comprat de manera anticipada milions de dosis de vacunes de diferents farmacèutiques; s'han activat licitacions d'equipament mèdic com ara respiradors... A més, aquest dimecres s'ha prorrogat l'exempció fins al 2022 de l'IVA dels productes sanitaris essencials (com ara respiradors, però també vacunes i tests) i la Comissió gastarà 100 milions d'euros per comprar tests ràpids d'antígens, que considera claus per fer tests de manera massiva.

Però, en la resta de coses, Brussel·les no pot fer més sinó pressionar. "Encara que la cooperació i la preparació han millorat entre els estats membres des del principi de la pandèmia, la coordinació continua sent essencial i s'ha de millorar", avisa l'executiu comunitari.

En quins àmbits vol coordinació, la Comissió? Com ha explicat Von der Leyen, és clau que comparteixin més informació amb el Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC), que elabora un mapa europeu comú sobre la pandèmia, un mapa que en la seva primera versió no tenia dades sobre països tan importants com Alemanya, per exemple. Per a Von der Leyen és important tenir informació europea sobre, per exemple, la capacitat de les UCI que permeti activar tractaments de pacients entre fronteres europees si els hospitals de certs països o regions estan saturats.

També demana posar en marxa aplicacions per traçar el virus i fer-les compatibles amb la plataforma europea que s'ha posat en marxa per poder coordinar el moviment de persones entre països. Brussel·les proposa crear un formulari per a viatgers comú, a més d'habilitar els mecanismes per al mutu reconeixement de tests entre països. També demana coordinar les polítiques de quarantenes o restriccions al moviment, cosa que fins ara ha sigut impossible.

Von der Leyen ha comparegut acompanyada del doctor Peter Piot, viròleg belga assessor de la Comissió durant aquesta pandèmia i que, ara que països com França i Bèlgica ja es plantegen un nou confinament, ha admès que hi ha poques alternatives, malgrat que anteriorment la Comissió els havia desaconsellat: "En molts països la situació és tan greu que un cert grau de confinament és certament necessari per aturar l'expansió del virus i salvar vides". Piot ha sigut contundent avisant que aquest Nadal haurà de ser "diferent": "Si ens relaxem massa, hi haurà una tercera onada, amb encara més morts".