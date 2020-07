La vacuna d'Oxford presenta una "resposta immunitària adequada"

La professora Sarah Gilbert, cap de l’equip científic que desenvolupa la vacuna contra el covid-19 des de la Universitat d’Oxford, al Regne Unit, ha confirmat aquest dimecres a la tarda, a la comissió que analitza l’evolució de la pandèmia al Parlament britànic, que el prototip que investiguen al Jenner Institut està donant una "resposta immunitària adequada". Amb tot, Gilbert no ha volgut posar una data probable per afirmar, sense marge d'error, l’eficàcia del candidat a antídot contra la infecció, ja que depèn dels resultats de la fase III de l’assaig clínic, procés en què està actualment.

La primera prova en humans de la vacuna d'Oxford va tenir lloc el 24 d'abril passat. L'Organització Mundial de la Salut va considerar la setmana passada que aquesta investigació és la que més possibilitats té, ara per ara, de trobar primer un remei eficaç.

L’equip de la vacuna d’Oxford, denominada AZD1222, ha establert un compromís de comercialització amb la farmacèutica anglo-sueca AstraZeneca, que s’ha compromès a entregar les primeres dosis el pròxim mes d’octubre, en cas que les proves que ja es fan en 8.000 voluntaris confirmin les dades d’eficàcia fins ara apuntades. Entre altres països, AstraZeneca ha establert acords amb Sud-àfrica i el Brasil per testar el prototip en voluntaris de la seva població, molt castigada especialment per la transmissió comunitària del covid-19.

"Estem molt contents, ja que estem veient un tipus de resposta immune adequada i que protegeix", ha assegurat Gilbert davant la comissió parlamentària. Per la seva banda, Kate Bingham, presidenta del grup especial que el govern britànic ha creat per desenvolupar la vacuna contra el covid-19, també ha afirmat aquest dimecres a la tarda que espera que hi hagi un avenç científic significatiu a principis de l’any 2021. Bingham ha exclòs d'aquest avenç el prototip d’Oxford, ja que confia, com també ha afirmat la doctora Gilbert, que els resultats de l’AZD1222 siguin positius molt abans. Els especialistes, però, destaquen que el més realista és no esperar cap notícia especialment significativa fins a finals de l'estiu o els primers dies de la tardor.

El prototip de Pfizer

De fet, la prudència derivada de la història de la investigació científica en el desenvolupament de vacunes l’ha posat, davant de la mateixa comissió parlamentària, John Bell, professor de medicina també de la Universitat d'Oxford. Bell ha assegurat que el Regne Unit s’hauria de preparar comptant que no disposarà de la vacuna l'hivern que ve.

Com ja han fet a Catalunya i Espanya les autoritats de la conselleria i del ministeri de Sanitat, Bell ha animat els britànics a vacunar-se contra la grip com més aviat millor per evitar un doble col·lapse als hospitals, amb un possible nou brot de coronavirus que se sobreposi amb l’habitual de la grip. "La gestió de tota aquesta epidèmia s'ha basat massa en supòsits que han resultat ser erronis. El meu consell més ferm és que ens hem de preparar per al pitjor".

D’altra banda, la farmacèutica nord-americana Pfizer i la biotecnològica alemanya BioNTech han anunciat aquest dimecres resultats positius de la primera fase de l'assaig clínic de la vacuna que desenvolupen contra el coronavirus. El prototip s'ha provat en 45 adults sans dividits en diversos grups. Vint-i-quatre voluntaris el van rebre en dues dosis diferents; dotze van ser inoculats amb una dosi molt alta i nou persones més van ser tractades amb placebos. El grup que va rebre dues dosis és el que va produir el nivell més alt d’anticossos. Les dues empreses avaluen ara quatre fórmules de diverses dosis. La pròxima fase es provarà en 30.000 persones.