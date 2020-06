Alemanya aixeca la recomanació de no viatjar a altres països d'Europa

Alemanya eliminarà el 15 de juny la recomanació de no viatjar a l'estranger a causa de la pandèmia, amb l'excepció de moment d'Espanya i Noruega. Ho ha anunciat aquest dimecres el ministre d'Exteriors Heiko Maas, que ha precisat que "Espanya i Noruega permetran l'entrada de turistes una mica més tard i, un cop prenguin la decisió, l'aplicarem immediatament". El Congrés de Diputats espanyol té previst debatre aquest mateix dimecres prorrogar la restricció d'entrada fins almenys el 21 de juny.

El govern d'Angela Merkel va recomanar a mitjans de març als ciutadans alemanys que no viatgessin fora del país, una advertència que s'aixecarà per a 25 dels 26 socis de la UE, amb l'excepció espanyola, així com per a tres dels quatre altres països que formen part de l'espai Schengen (Islàndia, Suïssa i Liechtenstein, però no Noruega), a més del Regne Unit.

Foreign Minister @HeikoMaas: "The global travel warning will be lifted from 15 June for the EU, Schengen-associated countries and the UK and replaced by travel advice for individual countries." (1/4) pic.twitter.com/EDInsuLioy — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) June 3, 2020

L'alemany és un mercat clau per a la indústria turística espanyola: aporta 13 milions de turistes cada any, només per darrere del Regne Unit, d'on provenen 18 milions de visitants, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es calcula que cada alemany gasta de mitjana 124 euros diaris i més de 1.000 per estada a Espanya.

Madrid ha respost confirmant l'acord amb l'executiu alemany. O sigui que Berlín aixecarà la restricció de viatjar a Espanya tan bon punt l'entrada de turistes al país estigui permesa.

He hablado con @HeikoMaas Ministro de Asuntos Exteriores de 🇩🇪 hemos acordado que en cuanto 🇪🇸 permita el ingreso de turistas en su territorio, #Alemania levantará la recomendación de no viajar a España #reciprocidad @MAECgob @AuswaertigesAmt @EmbEspAlemania — Arancha González (@AranchaGlezLaya) June 3, 2020

Berlín donarà informacions específiques sobre la situació a cada país o regió, que s'actualitzaran cada dia. Maas ha apuntat que la decisió s'ha pres "després d'intenses consultes amb els socis europeus" i en base a la "positiva" evolució de la pandèmia al continent.

El ministre ha matisat, però, que de la mateixa manera que les advertències en contra de viatjar "no són prohibicions", aixecar-les tampoc és "una invitació" a moure's del país. I ha advertit que "entre tots hem d'evitar que la reactivació del turisme desemboqui en una segona onada". També ha alertat contra la sensació de "falsa seguretat". Alhora Maas ha deixat molt clar que el seu govern no està disposat a tornar a organitzar més repatriacions d'alemanys aquest estiu.

Berlín espera no haver de tornar a aplicar mesures de confinament, però s'ha marcat un límit: si es registren més de cinquanta noves infeccions per cada 100.000 habitants en set dies en algun d'aquest països, s'haurà de reaccionar.

Pel que fa als tercers països que no formen part de la UE ni de l'espai Schengen, Berlín diu que espera una decisió aquesta setmana de la Comissió Europea.