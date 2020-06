Alemanya i Àustria reobren fronteres amb la resta d'Europa amb limitacions a Espanya

Alemanya i Àustria han anunciat aquest dimecres que reobriran les seves fronteres a partir de dimarts, dia 16 de juny, a la majoria de ciutadans europeus, tot i que amb algunes limitacions pel que fa a Espanya.

El ministre de l'Interior alemany, Horst Seehofer, ha explicat, tal com ha recollit Europa Press, que en el cas d'Espanya s'aplicarà un criteri de reciprocitat i, per tant, s'esperarà que l'Estat també obri les seves fronteres. Tot i que Espanya situa en l'1 de juliol la data per fer-ho, tots dos governs ja han arribat a acords puntuals per permetre l'arribada del turisme en algunes comunitats autònomes. Per exemple, a través del pla pilot a les Illes Balears, on a partir de dilluns ja es permetrà l'arribada d'un màxim de 10.900 turistes alemanys.

Pel que fa a Àustria, el ministre d'Exteriors d'aquest país, Alexander Schallenberg, també ha anunciat aquest dimecres que s'aixecaran les restriccions de viatge amb 31 països europeus, però es mantindran limitacions amb el Regne Unit, Suècia, Portugal i Espanya, on el responsable de la diplomàcia austríaca ha indicat que el pla és actuar, també, de manera recíproca. "Espanya mateixa ha anunciat que mantindrà les seves fronteres tancades fins a l'1 de juliol", ha apuntat el ministre. "Estem reaccionant a una mesura presa en un altre país". "El nostre missatge és que es resoldrà tan aviat com Espanya ho faci", ha asseverat.

En canvi, el govern austríac desconeix, de moment, quan serà possible obrir les fronteres amb Suècia, el Regne Unit i Portugal, que mantenen tancades per motius epidemiològics. El criteri que fa servir l'executiu és, entre altres coses, que el nombre de contagis diaris en un país no superi els 10 per cada 100.000 habitants, segons ha precisat el ministre de Sanitat, Rudolf Anschober, tal com recull Efe. Àustria també mantindrà vigent una advertència sobre els viatges a la Llombardia, la regió del nord d'Itàlia que ha estat la més castigada per la pandèmia.

Països no europeus

En paral·lel, Alemanya allargarà la recomanació de no viatjar a països no europeus fins al 31 d'agost. "Per a la resta del món encara no tenim dades fiables, criteris i processos de coordinació compartits que permetin de nou un turisme il·limitat sense riscos incalculables", ha dit el ministre d'Exteriors, Heiko Maas, en declaracions recollides per Efe. Amb tot, el govern podria reconsiderar el seu posicionament en el cas de països que hagin reduït considerablement les xifres de contagis.

Maas ha explicat que l'executiu ha pres aquesta decisió davant el risc que ciutadans alemanys puguin quedar-se atrapats en algun país o bé importar novament el virus a Alemanya sense saber-ho. "Al mateix temps, som molt conscients que molts ciutadans volen tornar a viatjar com abans fora d'Europa –ha dit–. Això afecta destins turístics a Turquia i el nord d'Àfrica, però també al Sud-est asiàtic i als Estats Units". Per això, en funció de "l'evolució de la pandèmia", es decidirà quan "es poden tornar a considerar justificables" els viatges de caràcter turístic a aquestes zones.

Precisament aquest mateix dimecres la Comissió Europea (CE) ha informat d'una altra data: proposarà que la UE iniciï la reobertura "gradual i parcial" de les seves fronteres exteriors a partir de l'1 de juliol, tal com ha informat l'alt representant comunitari per a la Política Exterior, Josep Borrell. En aquella data, ha explicat Borrell, tots els estats membres haurien d'haver aixecat els controls fronterers interns que van posar en marxa degut a la pandèmia.