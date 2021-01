Àustria allarga les restriccions i Merkel es planteja endurir-les

L’expansió de les noves variants del virus del covid-19 està obligant molts països europeus a allargar o endurir les mesures de prevenció dels contagis: Portugal va començar divendres un nou confinament domiciliari d’un mes (tot i que amb les escoles obertes), Itàlia ha allargat les restriccions actuals fins al març i tant Dinamarca com els Països Baixos les han prorrogat fins a principis de febrer. I aquest diumenge ha sigut Àustria qui ha anunciat que les mesures que hi ha en vigor des del dia de Sant Esteve no s’aixecaran diumenge que ve, com estava previst, sinó el 7 de febrer. A partir de llavors es preveu que puguin començar a obrir les escoles (que estan fent les classes telemàticament des que es van acabar les vacances de Nadal) i els comerços no essencials, però tant la restauració com l’hostaleria continuaran tancats, com a mínim, fins a finals del mes que ve (i percebent, això sí, les compensacions econòmiques que els ofereix l’estat). A més, durant les pròximes tres setmanes serà obligatori l’ús de mascaretes FFP-2 tant als supermercats com al transport públic.

“Tenim dos o tres mesos durs al davant”, ha avisat el canceller austríac, Sebastian Kurz, que ha argumentat que “les mutacions del Regne Unit i de Sud-àfrica són molt més contagioses i això empitjora la situació notablement”. Segons un estudi de la Universitat de Viena, al voltant del 15% dels nous diagnòstics de covid-19 efectuats al país corresponen a la variant britànica. El govern confia que la pròrroga de les restriccions ajudarà a reduir la incidència fins als 50 contagis setmanals per cada 100.000 habitants, menys de la meitat dels 130 que es registren actualment (a Catalunya aquest valor es troba al voltant dels 300 casos).

Alemanya podria ser el següent país a anunciar un enduriment de les mesures per lluitar contra el coronavirus. La cancellera, Angela Merkel, es reunirà amb els presidents dels estats federats dimarts, una setmana abans del que estava previst, per avaluar la situació i proposar noves restriccions que, segons la premsa alemanya, s’orientarien a reduir significativament el nombre de persones que utilitzen el transport públic. El cap de setmana passat Merkel ja havia advertit els diputats del seu partit que “les pròximes vuit o deu setmanes poden ser molt dures”, també a causa de la creixent incidència de la variant britànica. Alemanya va tancar les escoles i els comerços no essencials abans de Nadal i no té previst reobrir-los fins al febrer. El país va registrar dijous la xifra diària de morts més alta fins ara, 1.244, després d’haver arribat al pic de contagis just abans de Cap d’Any.

Confinats fins al març

Mentrestant, al Regne Unit la pandèmia continua fora de control. Malgrat la tendència a la baixa dels últims dies, el nombre de nous contagis es manté per sobre de 40.000 cada 24 hores, una barrera que es va superar per primer cop a finals de desembre i de la qual ja no s’ha tornat a baixar. A més, dimecres es va registrar el nombre de morts més alt fins ara, 1.564. Davant d’aquesta situació, el govern preveu mantenir l’actual confinament domiciliari, vigent des del 4 de gener, com a mínim fins a principis de març, segons ha explicat el ministre d’Afers Exteriors, Dominic Raab, en una entrevista a la cadena Sky News.

A partir d'aquest dilluns, a més, qualsevol persona que arribi al Regne Unit, independentment de la seva procedència, haurà de fer 10 dies de quarantena. Segons el diari The Times, el govern es planteja obligar a passar aquest aïllament en un hotel i implementar sistemes de control per GPS i de reconeixement facial per garantir el compliment de la norma.