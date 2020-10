Bèlgica endureix encara més les restriccions fins al desembre

Bèlgica està al límit. La segona onada de la pandèmia l'ha convertit en el país de la UE més castigat pel covid, amb 1.600 contagis per cada 100.000 habitants, molt per sobre dels 508 contagis que registra Espanya. Per això, malgrat que ja faci setmanes que bars i restaurants estan tancats i que hi ha toc de queda nocturn, aquest divendres el govern federal ha pres mesures encara més estrictes. No és un confinament domiciliari perquè es permet sortir de casa, però gairebé.



El país tancarà tots els comerços no essencials a partir de dilluns, també les perruqueries i centres d'estètica. Els contactes es limiten al mínim, i només es permet una visita a la llar, que sempre ha de ser la mateixa. Fins ara es permetien fins a quatre visites. Es desaconsella viatjar tot i que les fronteres no es tancaran i es permetrà estar amb grups de quatre persones en espais exteriors. Les escoles estaran tancades fins al 15 de novembre.



El sistema sanitari belga està saturat, amb les UCI a punt d'arribar al màxim i fins i tot amb personal sanitari contagiat i sense símptomes que continua treballant davant l'allau d'infectats, també entre metges i infermeres. Durant sis setmanes, doncs, el país centreeuropeu estarà gairebé confinat perquè la ciutadania tindrà molt poques opcions a la pràctica: no hi ha restaurants, ni bars, ni gimnasos ni actes culturals, i els desplaçaments es desaconsellen al màxim. A més, hi ha toc de queda nocturn, més dur encara a Brussel·les, una ciutat que pateix especialment.