Els metges critiquen el desconfinament de Johnson per "ràpid, confús i arriscat"

Boris Johnson ha comparegut aquest dilluns a la tarda al Parlament britànic per intentar aclarir molts dels aspectes dubtosos del pla de desconfinament que va presentar diumenge en un discurs televisat a tot el país, i que va ser molt criticat pels diferents líders nacionals "per confús i contraproduent". La compareixença de Johnson ha tingut lloc hores després que el govern fes públic el document de 51 pàgines que intenta regular les tres etapes del procés. Per dur-lo a terme amb èxit, el premier ha demanat als seus conciutadans que "utilitzin el bo i sòlid sentit comú britànic". En altres paraules, que respectin la "distància física de seguretat" a mesura que el país comenci a obrir-se tímidament.

Però com ja va passar ahir diumenge després de la intervenció televisada, les paraules de Johnson al Parlament no han generat cap consens. El doctor Chaand Nagpaul, president de l'Associació de Metges Britànics, considera que el pla de desconfinament del govern és "massa ràpid, massa confús i massa arriscat". Nagpaul s'ha queixat també de la falta de claredat pel que fa a la seguretat a la feina i el transport públic, mentre que "el nivell de proves per controlar la propagació es manté molt per sota de la capacitat necessària".

En el millor dels casos, el procés de desescalada s'allargarà fins a principis de juliol i es durà a terme amb diferents velocitats, ja que Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord tenen el poder de regular-lo per si mateixes. Els tres governs nacionals, de fet, s'han mostrat en desacord amb el canvi de l'eslògan oficial de Downing Street –de "Quedeu-vos a casa, protegiu l'NHS [el Sistema Nacional de Salut], salveu vides", imposat en el moment del confinament, el 24 de març, s'ha passat a "Estigueu alerta , controleu el virus, salveu vides"–, que des d'aquest dilluns és la nova senyera que guia l'acció de Johnson.

El govern britànic preveu, si més no per a Anglaterra, les esmentades tres etapes fins a arribar a la nova realitat, la de la convivència amb el virus, en la qual es podria aterrar, sempre en funció de l'evolució de la pandèmia, el 4 de juliol. Aquesta és la data fixada per a la recuperació de l'activitat del sector de l'hostaleria, la restauració i l'oci, condicionada al manteniment de les distàncies de seguretat. Aquest sector seria, pràcticament, l'últim a recuperar el pols vital.

La primera fase començarà aquest dimecres, encara que en el discurs de diumenge Johnson havia assegurat que s'iniciaria aquest mateix dilluns. El govern ha demanat a tots els treballadors que no puguin continuar fent la seva feina a distància que retornin als llocs de treball en quaranta-vuit hores. Però evitant en la mesura del possible l'ús del transport públic.

Durant la compareixença, el primer ministre ha mostrat el compromís del govern de difondre entre dimarts i dimecres unes guies per garantir la seguretat a les empreses i també al transport públic.

També a partir de dimecres es permeten les visites a familiars i els desplaçaments interiors, sempre que es respectin les distàncies físiques de seguretat.

Però en el llarg del debat s'ha posat de manifest la improvisació i les mancances del pla de Johnson. Davant del tancament de les escoles i els jardins d'infància, els pares que no tinguin la possibilitat de deixar els fills sota custòdia de ningú han de confiar que els seus empresaris siguin "prou raonables", segons Johnson, per no fer-los anar a treballar.

Classes parcials abans de les vacances

El govern també ha aconsellat als usuaris del transport públic que hi duguin mascaretes, així com també que es facin servir en determinats espais tancats, on sigui impossible mantenir la "distància física". La mateixa recomanació ja és vigent a Escòcia i Irlanda del Nord.

Encara que el full de ruta deixa clar que Downing Street no espera que les classes retornin a una certa normalitat fins al setembre, l'objectiu del govern és que la reobertura dels jardins d'infància i les escoles primàries tingui lloc a partir del pròxim 1 de juny, quan podrien obrir també botigues no essencials, com ara perruqueries. Però els centres de primària només admetrien els alumnes de primer i sisè curs. I unes dues setmanes després, les escoles secundàries reprendrien l'activitat presencial per als alumnes de 15 i 17 anys, que són els que han de fer en els pròxims mesos un seguit d'exàmens que al Regne Unit marquen el futur acadèmic dels estudiants i la possibilitat d'accedir a les universitats.

Encara que sense especificar cap data, el govern de Johnson ha informat que pròximament, imposarà una quarantena de 14 dies a totes les persones que arribin al Regne Unit, amb les excepcions dels arribats de la república d'Irlanda.

Una altra de les fites del full de ruta és que el govern autoritza l'inici de l'esport professional, entre altres el retorn de la Premier League, però a porta tancada, a partir del proper 1 de juliol.