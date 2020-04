Boris Johnson, ingressat en un hospital de Londres com a "mesura de precaució"

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha estat traslladat aquest diumenge al vespre a un hospital de Londres com a "mesura de precaució" en relació amb els símptomes que pateix des de fa deu dies del coronavirus. Un portaveu de Downing Street ha assegurat que la decisió dels metges es deu a la persistència de la malaltia però que no ha hagut d'ingressar d'urgències, ja que no s'ha produït un "deteriorament de l'estat de salut", assegura l'oficina del primer ministre.

"Per consell dels seus metges, el primer ministre ha sigut admès aquesta nit a un hospital per [fer-li un seguit de] proves. És una mesura de precaució, ja que continua presentant persistentment símptomes del covid-19, deu dies després de donar positiu pel virus. El primer ministre dona les gràcies al personal del Sistema Nacional de Salut per tota la increïble i dura tasca que estan fent i urgeix la població a seguir les instruccions del govern de quedar-se a casa, protegir l'NHS i salvar vides", diu el comunicat que ha emès Downing Street.

Malgrat l'ingrés hospitalari, Downing Street ha assegurat també que Johnson "continua al capdavant del govern i en constant comunicació amb els seus col·legues" i els diferents funcionaris i oficials que assisteixen l'executiu.

Boris Johnson, de 55 anys, va anunciar que havia contret la malaltia el 27 de març. El ministre de Sanitat, Matt Hancock, s'havia contagiat dos dies abans. Amb tot, des de dijous passat ja es troba recuperat i apareix públicament des d'aleshores, i de manera regular, en les conferències de premsa diàries que ofereix el govern per mantenir la població al corrent de l'evolució de la pandèmia. En sortir de l'autoconfinament, però, Hancock va assegurar que durant dos dies va experimentar símptomes "molt desagradables", d'acord amb les seves pròpies paraules.

Segons informa aquest diumenge a la nit la BBC i altres mitjans britànics, en les últimes 24 hores, la febre i la tos contínua del primer ministre han fet que finalment els seus metges decidissin dur-lo a l'hospital per sotmetre'l a un examen més acurat però "rutinari". Johnson romandrà, almenys, tota la nit ingressat.

Aquest diumenge la companya de Johnson, Carrie Symonds, de 32 anys, que està embarassada, també ha anunciat que pateix símptomes de coronavirus des de fa una setmana.

L'anunci de l'ingrés hospitalari de Johnson ha tingut lloc una hora després que la reina d'Anglaterra s'adrecés a la nació en un excepcional missatge en què ha assegurat als britànics que venceran en la lluita contra el virus. Invocant l'esperit de sacrifici dels anys de la Segona Guerra Mundial, Elisabet II ha recordat que si bé "abans hem afrontat grans reptes, aquest és diferent". Amb tot, ha afirmat que "tindrem èxit" en una lluita que també duen a terme "totes les nacions del món".

El consell de ministres que ha de tenir lloc aquest dilluns a primera hora serà presidit pel ministre d'Exteriors, Dominic Raab.