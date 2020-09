Trump admet que va mentir sobre la mortalitat del coronavirus per "no generar pànic"

Donald Trump era conscient ja el mes de febrer de la letalitat del coronavirus però expressament va minimitzar l'impacte real perquè va creure que, si públicament es referia a la capacitat "mortal" de la malaltia, els mercats i l'economia entrarien en "pànic". Són part de les confessions que el president ha fet al periodista Bob Woodward, en una sèrie de converses que es publicaran en forma de llibre la setmana vinent i que ja han sacsejat l'escena preelectoral del país quan falten menys de dos mesos per a les presidencials i el ritme de contagis continua a l'alça.

Trump explica al mític periodista d'investigació que el coronavirus es podia transmetre per l'aire i li avança que seria molt difícil de contenir. "Això és mortal", li va dir en una conversa enregistrada el 7 de febrer, quan encara l'OMS no havia declarat la situació de pandèmia. Públicament, el president nord-americà mentia sobre el coneixement real que tenia del que suposaria l'esclat de la infecció i assegurava que seria com una grip. En tot moment, Trump ha evitat per tots els mitjans que els governadors implantessin mesures restrictives i ha insultat els que decidien esperar a obrir les activitats econòmiques o fins i tot recomanaven les mascaretes. El president ha fet de l'ús del tapaboques un referèndum sobre la seva gestió.

"Sempre he volgut treure-li importància, encara m'agrada treure-li importància, perquè no vull generar pànic", va dir Trump en una altra trobada amb Woodward el 19 de març, quan ja els governs europeus estaven decretant confinaments i restriccions. Però el president, sosté, tractava d'evitar caure en la "histèria".

Woodward, famós per haver ajudat a destapar el cas Watergate que va derivar en la renúncia del president Richard Nixon el 1974, va entrevistar 18 vegades Trump per al seu llibre, el segon que escriu sobre l'actual mandatari després de Fear ( Por), del 2018. El periodista revela que l'assessor de seguretat nacional de Trump, Robert O'Brien, havia advertit al president el 28 de gener que el nou coronavirus seria "l'amenaça més greu a la seguretat nacional" que hauria d'afrontar, i que un altre assessor el va comparar amb la grip del 1918, que va matar unes 50 milions de persones al món.

La publicació al Washington Post d'alguns extractes del llibre subratlla el paper de Trump en el fet que els Estats Units siguin el país més colpejat pel coronavirus. Però lluny que les dades de contagiats i de 190.000 morts l'hagin fet replantejar-se la seva gestió, el republicà ha respost afirmativament a la pregunta dels periodistes destacats a la Casa Blanca de si va enganyar deliberadament els nord-americans sobre el perill que suposava la pandèmia. "No volia provocar que els preus pugessin a un nivell prohibitiu", ha deixat anar, per posteriorment argumentar que l'actuació és una mostra de patriotisme i "amor" al país. "No vull que la gent estigui espantada. No vull generar pànic", ha recalcat el mandatari.

El candidat presidencial demòcrata, l'exvicepresident Joe Biden, ha aprofitat la reafirmació de Trump per acusar-lo d'haver "mentit al poble nord-americà". Conscient que el coronavirus és un dels punts centrals de la campanya per a les eleccions del novembre i que a Trump li ha passat factura l'alt número de contagis i la destrucció d'ocupació, el candidat demòcrata l'acusa de ser responsable de les vides que s'han perdut.