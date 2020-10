Un nou contagi de covid-19 cada segon als Estats Units

Els Estats Units s'han convertit aquest dijous en el primer país del món que supera la barrera dels nou milions de casos registrats de covid-19 des que va esclatar la pandèmia. En concret, va arribar als 9.024.100 infectats, segons el recompte del New York Times, després d'haver-ne sumat 90.728 en les últimes 24 hores. Es tracta de la xifra diària més alta registrada fins ara als Estats Units i implica que, de mitjana, cada segon es produeix més d'un contagi.

De fet, tota l'última setmana ha sigut la més negativa pel que fa al comportament de la pandèmia al país nord-americà: 545.000 persones hi han contret la malaltia, amb una mitjana de gairebé 78.000 cada dia. Això representa un increment del 42% en comparació amb fa dues setmanes. Ara mateix, els Estats Units són el país del món on més casos nous s'identifiquen cada dia, i amb diferència: el segon lloc l'ocupa l'Índia, amb 48.648 infectats aquest divendres, segons l'OMS (i una clara tendència a la baixa), i el tercer és França, que n'ha registrat 35.367.

Increment generalitzat

Les dades recollides pel New York Times indiquen que l'increment de contagis dels últims dies no es pot atribuir només a algunes zones concretes del país, sinó que bona part del territori nord-americà està vivint ara mateix el pitjor moment de l'epidèmia. Gairebé un terç dels més de 3.000 comtats dels Estats Units han assolit els seus pitjors registres aquesta setmana, i la meitat hi han arribat durant aquest mes. Dijous, el mateix dia que el conjunt del país registrava la xifra més alta de contagis, tres estats també ho feien: Illinois (més de 6.400 contagis en un dia), Colorado (més de 2.000) i Nou Mèxic (més de 1.000).

Pel que fa al nombre de morts, els Estats Units també són el país que més en registra cada dia. Dijous van ser 1.004, gairebé el doble que l'Índia (563, segons l'OMS) i el Brasil (510), que són els dos països que més s'hi acosten. En total, al país nord-americà ja han mort 228.701 persones a causa del covid-19, segons el New York Times, la qual cosa representa gairebé una de cada cinc defuncions atribuïdes a aquesta causa al món.

Aquestes xifres es donen quan falten només quatre dies per a les eleccions presidencials del 3 de novembre, que tindran lloc, per tant, en un moment en què es aglomeracions als centres de votació poden ser especialment perilloses. En part per aquest motiu, molts nord-americans han optat per votar anticipadament: més de 74 milions de persones ja ho havien fet aquest dimecres, una xifra rècord.

El covid-19, de fet, és un dels temes que han marcat la campanya d'aquestes eleccions, amb el candidat a la reelecció, Donald Trump, negant-se a prendre mesures per contenir la pandèmia fins i tot després d'haver-se contagiat ell mateix.