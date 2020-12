La pandèmia deixa el Pare Noel més sol que mai

La pandèmia ha fet que, aquest any, el Pare Noel estigui més sol que mai a la seva base oficial a Rovaniemi, a la Lapònia finlandesa. No hi ha les tradicionals llargues cues i, a dins, les coses també són diferents. Els elfs porten mascareta, i els infants ja no poden asseure’s a la falda de Santa Claus. S’han de conformar amb parlar-hi a través d’una mampara de plàstic que el protegeix d’una possible infecció. Acostumat a rebre unes 300 famílies al dia al voltant de les festes de Nadal, aquest any la xifra es redueix a una trentena com a màxim, segons explicava fa uns dies la directora d’operacions de l’Oficina de Santa Claus, Minttu Kariniemi-Aula, a la televisió finlandesa Yle.

El Pare Noel tampoc ha de fer esforços per canviar contínuament d’idioma. Finlàndia ha imposat una de les polítiques d’entrada al país més restrictives d’Europa, i ara mateix només permet l’arribada de turistes procedents de vuit països on la incidència del covid-19 és molt baixa. “No tenim visitants estrangers, només turisme domèstic”, explica a l’ARA la directora del patronat de turisme de Rovaniemi, Sanna Kärkkäinen. L’any passat, unes 500.000 persones van visitar el poble de Santa Claus, gairebé tres quartes parts dels quals eren visitants internacionals. D’aquestes 500.000 visites, unes 130.000 van ser durant el mes de desembre. “Aquest any donem gràcies si arribem a un 10% del que solia ser un desembre normal”, es lamenta Kärkkäinen, que destaca que Rovaniemi és la segona ciutat finlandesa més internacional després de Hèlsinki, fet que deixa intuir “l’enorme impacte” de les restriccions als viatgers en l’economia local. “La temporada d’hivern ja està perduda”, assegura, i es mostra preocupada fins i tot pel Nadal del 2021, tenint en compte que les reserves es tanquen normalment amb un any d’antelació.

Un complex turístic

Rovaniemi, situada al cercle polar àrtic, té uns 63.000 habitants i, segons Kärkkäinen, el turisme suposa aproximadament un 10% dels ingressos de la ciutat. El poble de Santa Claus és la principal atracció de Lapònia i un complex turístic per si mateix, amb una cinquantena de botigues i restaurants.

La llegenda diu que la casa original del Pare Noel és en un paratge secret a la muntanya de Korvatunturi, a la frontera entre Finlàndia i Rússia. Però justament per mantenir l’indret en la clandestinitat, el 1985 va decidir establir una oficina a Rovaniemi, que finalment el 2010 va rebre la condició de ciutat oficial de Santa Claus.

Els orígens del poble de Santa Claus es remunten al 1950, quan Eleanor Roosevelt, la dona del president dels Estats Units Franklin D. Roosevelt, va visitar la ciutat, en ple procés de reconstrucció després d’haver quedat gairebé completament destruïda durant la Segona Guerra Mundial. Per celebrar la cerimònia de recepció de l’exprimera dama, les autoritats lapones van construir una cabana uns vuit quilòmetres al nord de Rovaniemi, una construcció que va marcar el naixement del poble de Santa Claus i que encara avui es manté al costat de l’oficina de correus principal del Pare Noel, que des del 1985 ha rebut 18 milions de cartes d’infants procedents d’uns 200 països.

En un moment d’activitat sota mínims, davant l’excepcionalitat d’aquest Nadal tan diferent, l’aerolínia Finnair ha ideat uns vols virtuals que pretenen acostar l’ambient nadalenc de les terres lapones i el poble del Pare Noel. S’hi podrà accedir a través d’un ordinador o un telèfon mòbil, amb la possibilitat d’utilitzar ulleres de realitat virtual per aconseguir una experiència més immersiva. Durarà 30 minuts i els deu euros del cost es destinaran íntegrament a Unicef. “Esperem que el vol virtual inspiri a viatjar a Lapònia quan torni a ser possible”, diu el director de vendes de Finnair, Mikko Turtiainen.

El Pare Noel, però, assegura que les restriccions no li impediran viatjar, tenint en compte que el trineu de rens volarà prou amunt per mantenir les distàncies de seguretat. “No podem oblidar-nos de la pandèmia o negar que existeix, però espero que aquest Nadal sigui un moment de descans revitalitzant per a tothom”, va dir Santa Claus a la televisió finlandesa. Finlàndia, de poc més de 5 milions i mig d’habitants, ha registrat fins ara prop de 35.000 casos i més de 500 defuncions.