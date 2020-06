Presenten una aplicació per saber quins països de la UE obren fronteres

Brussel·les ha posat en marxa aquest dilluns una aplicació de mòbil i també una pàgina web amb informació sobre els països de la UE que han obert fronteres. L'objectiu és ajudar els ciutadans europeus a planificar viatges i vacances aquesta temporada d'estiu o, més endavant, oferir altres informacions sobre les fronteres, com ara mitjans de transport disponibles, futures restriccions de viatges en cas de rebrot i mesures de salut pública i seguretat, com ara si cal utilitzar mascareta.

Bona part dels països de la Unió Europea i l'espai Schengen han reobert fronteres aquest dilluns, després de dos mesos de restriccions a causa de la pandèmia de coronavirus. La intenció i recomanació de la Comissió Europea era que es recuperés la normalitat absoluta pel que fa a la llibertat de moviment dins l'espai Schengen (26 països), però tot i això no hi ha hagut homogeneïtat, i no cal anar gaire lluny: Espanya no reobrirà fronteres amb els seus socis europeus fins al dia 21 de juny, tot i que aquesta setmana ha començat una prova amb turistes alemanys a les Illes Balears. Els principals països que han obert portes als ciutadans europeus són Alemanya, França, Bèlgica, els Països Baixos i Grècia.



651x658

Un portaveu de la Comissió Europea ha insistit que la recomanació de Brussel·les és reobrir totes les fronteres internes aquesta setmana, tenint en compte la situació epidemiològica, però ha avisat que no es descarta haver de recular si empitjoren els contagis. Pel que fa a l'obertura de fronteres amb tercers països externs a Schengen i la UE, la recomanació de la Comissió és reobrir-les a partir del juliol.

Així doncs, quin és l'estat de la situació a les fronteres internes de l'espai Schengen ara mateix?

Països amb les fronteres obertes





França. Ha aixecat les restriccions aquest dilluns a tots els passatgers menys els que provenen d'Espanya, que podran entrar sense restriccions el 21 de juny. Els que provenen del Regne Unit han de fer quarantena.

Alemanya. Exactament el mateix cas que França, tot i que ja havia anat reobrint fronteres en funció de cada cas amb anterioritat.

Itàlia. Va ser un dels països que primer van reobrir fronteres (el 3 de juny) a tots els ciutadans de la UE, també del Regne Unit i de Schengen.

Bèlgica. Reobre les fronteres aquest dilluns a tots els viatgers que provenen de la Unió Europea, el Regne Unit, Suïssa, Noruega, Islàndia i Liechtenstein. No ha imposat mesures de quarantena.

Portugal. Només manté restricció per a la frontera terrestre amb Espanya fins al juliol. A partir d'aquest dilluns, però, el transport aeri està permès sense restriccions.

Croàcia. En un país altament dependent del turisme, ja es van aixecar restriccions abans del 15 de juny a viatgers provinents d'Àustria, la República Txeca, Estònia, Alemanya, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, Eslovàquia i Eslovènia. Si es viatja des d'un altre país també és possible entrar-hi, però es demana una justificació, com ara una reserva hotelera.

Estònia. Ja té les fronteres obertes des de l'1 de juny per als viatgers de l'espai Schengen i també del Regne Unit. Això sí, en funció de la zona de la qual arribin els passatgers, es poden imposar mesures de quarantena.

Grècia. Recupera aquest dilluns la majoria d'interconnexions excepte amb certes zones considerades d'alt risc.

Irlanda. És una gran excepció juntament amb Luxemburg perquè mai ha tancat les fronteres tot i que imposa quarantenes a l'arribada.

Països Baixos. No va tancar les fronteres amb els països fronterers però sí amb la resta. Reobre les fronteres aquest dilluns a tots els ciutadans de la UE i Schengen, excepte Suècia i el Regne Unit.

Altres països que no tenen cap mena de restricció són Romania, Suècia, Suïssa, el Regne Unit (que no és a Schengen), Eslovènia i Polònia.

Països que encara mantenen restriccions

Espanya. Com ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquest cap de setmana, l'Estat reobrirà fronteres el dia 21 de juny amb tots els països de la Unió Europea i amb l'objectiu d'intentar reactivar el sector turístic.

Àustria. Manté restriccions a viatgers que provenen d'Espanya, Portugal, Suècia i el Regne Unit.

Dinamarca. Manté un criteri encara més estricte que Espanya. Només ha obert fronteres amb Alemanya, Noruega i Islàndia, i no preveu reobrir a la resta de ciutadans de la Unió Europea fins al setembre.

Bulgària. De manera gradual aixeca controls a partir d'aquest dilluns, però encara imposa mesures de quarantena a les persones que arribin de Bèlgica, Portugal, Suècia, els Països Baixos i el Regne Unit. A partir de l'1 de juliol aixecarà restriccions amb tota la UE.

República Txeca. Manté un sistema de semàfors segons el qual els turistes que provenen de les zones considerades segures poden entrar al país sense problema, mentre que els que provenen de zones de risc tenen prohibida l'entrada si no és que són treballadors essencials, temporers o nacionals.

Finlàndia. Ha obert portes als ciutadans que provenen de Noruega, Dinamarca, Islàndia, Estònia, Lituània i Letònia, però encara mantindrà restriccions amb la resta de països com a mínim fins al 14 de juliol.

Noruega. Manté també un enfocament molt restrictiu. Des d'aquest dilluns permet viatges sense restriccions entre països nòrdics, però no té intenció de permetre l'accés a altres ciutadans d'arreu d'Europa fins a finals de juliol.

Hongria. Només ha obert fronteres amb Àustria, la República Txeca, Alemanya, Eslovàquia, Sèrbia, Eslovènia i Croàcia.