Londres va ser advertit el 2019 dels riscos d'una pandèmia de coronavirus

El govern britànic va ser advertit l'any passat del riscos d'una pandèmia de coronavirus i se'l va instar a seguir recomanacions clau per preparar-se davant del potencial devastador –des del punt de vista sanitari i econòmic– que fins i tot un brot no massa agressiu podia causar. Ho ha publicat aquest divendres a la tarda el diari The Guardian, que assenyala així la responsabilitat directa de l'executiu conservador que presideix Boris Johnson en el que es pot qualificar ja d'una nefasta gestió de la crisi.

El document, de 600 pàgines, està signat per Patrick Vallance, assessor científic del govern i una de les cares habituals en les conferències de premsa diàries de Downing Street, i també per un destacat membre del comitè de seguretat nacional. L'anàlisi dels experts recomanava un seguit d'accions clau per preparar-se el millor possible davant d'un brot generalitzat de grip vírica però també, específicament, d'un brot potencial de coronavirus (els anteriors SARS i MERS ho eren).

S'instava Londres a emmagatzemar equips de protecció personal per als sanitaris, així com a organitzar acords de compra d'altres materials essencials, establir procediments per a la vigilància de la malaltia i el seguiment dels contactes d'aquelles persones que s'haguessin contagiat, L'elaboració de plans per gestionar un augment exponencial de morts i la necessitat de repatriar els nacionals atrapats en diferents parts del món també s'hi incloïa.

Malgrat la concreció de les propostes, però, Downing Street no en va seguir cap ni una, si més no pel que fa a l'adquisició d'equips de protecció personal per als sanitaris. Aquesta ha estat una de les mancances més greus de què s'han queixat reiteradament metges i infermers.

Aquesta tarda, el govern ha rebutjat donar detalls específics dels preparatius que s'havien fet –o si se n'havia fet cap– abans de la pandèmia. Un portaveu ha assegurat al diari que seria injust dir que "partien de zero" i ha assenyalat els exercicis de planificació realitzats els últims anys. "Es tracta d'una pandèmia mundial sense precedents i hem seguit els passos adequats en el moment adequat per combatre-la, guiats en tot moment pels millors consells científics", ha dit.

Avui fa un mes que el Regne Unit està en un confinament relaxat. Abans que Boris Johnson prengués la decisió, però, moltes veus de la comunitat científica van alertar del que es considerava una política erràtica i errònia per protegir la població contra el covid-19.

El Regne Unit superarà aquest cap de setmana els 20.000 morts només en hospitals. Un mes enrere, però, el director mèdic del Servei Nacional de Salut d'Anglaterra, Stephen Powis, assegurava que el país "ho ha fet molt bé" perquè s'ha mantingut per sota d'aquesta tràgica marca.