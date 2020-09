Israel torna al confinament total per mirar de parar una segona onada de contagis

Israel torna al mes de març. El govern ha aprovat aquest diumenge imposar un confinament de tres setmanes que entrarà en vigor divendres vinent a les dues del migdia i serà vigent fins al 9 d'octubre. D'aquesta manera, es converteix en el primer país que retrocedeix totalment fins a les mesures del començament de la pandèmia, davant l'augment alarmant de nous contagis. Arran de la decisió, ja ha dimitit el ministre d'Habitatge, l'ultraortodox Yaakov Litzman, perquè la considera una mesura excessiva que impedirà les celebracions religioses més destacades del calendari jueu. Dissabte, coincidint amb l'inici del tancament, comencen les vacances del Roix ha-Xanà, el nou any jueu, que s'acaben quinze dies després amb el dejuni del Yom Kippur, el 27 i 28 de setembre.

En una roda de premsa posterior a la reunió setmanal de l'executiu israelià, el primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha explicat que no havia tingut cap més opció sinó endurir les mesures per reduir al mínim els moviments no essencials, perquè els rebrots i la velocitat de transmissió s'han disparat. Aquesta última setmana l'índex de mortalitat per coronavirus al país era el més alt del món, i cada dia s'assolia el rècord de nous contagis. Per això s'ha optat per allargar una setmana més les previsions inicials de decretar un confinament de quinze dies, en un intent a la desesperada de frenar els positius i reduir la pressió als centres i professionals sanitaris, que ja estan saturats.

Des de divendres vinent, doncs, els israelians tindran prohibit allunyar-se més enllà de 500 metres de la seva residència habitual.