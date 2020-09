La guerra del Iemen frena l'entrada d'ajuda per controlar el coronavirus

Al Iemen el coronavirus s'afegeix dramàticament a la crisi econòmica, una guerra de cinc anys, una epidèmia de còlera, fam o la desnutrició infantil. No hi ha estadística fiable de com està colpejant la pandèmia en un país que pateix la pitjor crisi humanitària, en paraules de l'ONU, i que ja abans tenia un sistema sanitari més que feble per atendre una població vulnerable. El conflicte enquistat des del març del 2015 en una batalla regional suposa una dificultat gairebé insalvable per a l'accés d'ajuda bàsica per ajudar a frenar la transmissió del virus.

Els dos bàndols només coincideixen a l'hora de bloquejar l'arribada de medicaments i material per protegir els professionals sanitaris. En un informe fet públic aquest dilluns per l'organització Human Rights Watch (HRW) es denuncien aquestes interferències dels actors en guerra i es demana que per facilitar el control de la pandèmia és imprescindible que totes les forces enfrontades accedeixin al pas de l'ajuda vital per a la supervivència dels civils. Abans del coronavirus, ja 24 dels 30 milions d'habitants eren totalment dependents de l'ajuda humanitària per tirar endavant.

L'informe descriu un país del tot devastat per una guerra que ha arrasat ciutats i en què els uns i els altres han incomplert la norma sagrada de no atacar serveis sanitaris, així que els pocs hospitals que queden operatius estan infradotats de material i medicaments. La violència i l'estratègia de prohibir l'entrada de l'ajuda dissuadeix, a més, les aportacions dels donants internacionals. Sense finançament propi i sense diners externs, és impossible poder fer front a les noves necessitats derivades de la pandèmia.

651x366 Un grup de joves passant la tarda al centre de Sanà, la capital del Iemen / YAHYA ARHAB / EFE Un grup de joves passant la tarda al centre de Sanà, la capital del Iemen / YAHYA ARHAB / EFE

HRW va identificar la interferència sistemàtica en les operacions de les autoritats houthis –finançades per l'Iran–, el govern reconegut internacionalment i les forces afiliades amb suport de l'Aràbia Saudita i de les forces del Consell de Transició Sud (STC), amb el suport dels Emirats Àrabs Units. L'entitat apel·la al dret internacional humanitari que insta els bàndols a facilitar ajuda per als civils. "Milions de persones han patit al Iemen perquè els houthis i altres autoritats iemenites han negat a l'ONU i altres agències d'ajuda l'accés sense obstacles a les persones que la necessiten", denuncia l'autor de l'informe, Gerry Simpson.

Segons l'informe, el bloqueig a l'ajuda es deu bàsicament perquè es triga massa a aprovar l'entrada dels combois o hi ha un excés de burocràcia, però també es denuncia la violència contra el personal humanitari i la interferència en les avaluacions de necessitats, el seguiment i les llistes de destinataris.