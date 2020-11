Moderna anuncia que la seva vacuna contra el covid-19 té el 94,5% d'efectivitat

Les primeres dades de la companyia nord-americana Moderna mostren que la seva vacuna és efectiva al 95%, segons que ha anunciat aquest dilluns. Els resultats són encara provisionals, i han de ser revisats per altres especialistes, però coincideixen en bona mesura amb els que va fer públics Pfizer la setmana passada. Tots dos prototips estan basats en una nova tecnologia, anomenada d'ARN missatger, en què s'injecta fragments del material genètic del coronavirus (ARN) perquè les cèl·lules del cos humà ’utilitzin per fabricar proteïnes virals que provocarien la generació d’anticossos.

We just announced that mRNA-1273, our COVID-19 vaccine candidate, has met its primary efficacy endpoint in the first interim analysis of the Phase 3 COVE study.

Read more: https://t.co/vYWEy8CKCv pic.twitter.com/YuLubU1tlx