L’ONU denuncia l’ús de la pandèmia per evitar avortaments als EUA

Els estats més conservadors dels Estats Units estan utilitzant la crisi del coronavirus com a excusa per impedir o dificultar l’accés a l’avortament, segons ha denunciat avui el Grup de Treball de la Discriminació Contra les Dones i les Nenes de l’ONU. Els experts internacionals assenyalen que estats com Texas, Oklahoma, Alabama, Iowa, Ohio, Arkansas, Lousiana i Tennesse han utilitzat les ordres per a la suspensió de procediments no necessaris per no fer avortaments, que tenen un temps limitat per poder-se practicar.

“Lamentem que els estats mencionats, amb un llarg historial de pràctiques restrictives contra l’avortament, estiguin aparentment manipulant la crisi per restringir greument els drets reproductius de les dones”, ha denunciat Elizabeth Broderick, subcap del Grup de Treball.

Per a Broderick, la situació actual és un reflex de la regressió que ha patit el país pel que fa al dret a l’avortament legal. L’experta assenyala que l’ONU tem que sense “una voluntat clara per revertir la situació” els estats continuïn restringint els drets de les dones en aquesta matèria. Des del Grup de Treball recorden que l’accés a l’avortament és “crucial” en aquest moment de crisi, quan moltes dones s’enfronten a restriccions de la mobilitat a causa de les quarantenes i el confinament.

Broderick creu que denegar el dret a l’avortament posa moltes dones en perill i, a més, fa augmentar les desigualtats sistèmiques. L’experta assenyala que la prohibició d’avortar als seus estats obliga moltes dones a desplaçar-se a altres estats on sí que està autoritzat. Aquests desplaçaments posen en perill la salut de les dones però també els obliga a saltar-se les mesures de seguretat contra el covid-19.

L’experta recorda que l’avortament i l’accés a mètodes anticonceptius formen part de l’atenció sanitària essencial i, per tant, segueixen vigents durant la pandèmia. “Les restriccions en l’accés a la informació sobre salut reproductiva i els seus serveis, incloent-hi tant l’avortament com els mètodes anticonceptius, són una violació dels drets humans i poden generar un dany irreparable, especialment en les dones amb menys ingressos i les que pertanyen a minories o comunitats immigrants”, diu Broderick.