El Regne Unit continuarà tres setmanes més amb les mesures de confinament

El Regne Unit continuarà, almenys, tres setmanes més sota mesures de confinament, segons ha informat aquest dijous a la tarda, des de Downing Street, Dominc Raab, ministre d'Exteriors i substitut del premier mentre Boris Johnson es recupera de la infecció de coronavirus que va patir a finals de març.

D'acord amb el comitè científic, que s'ha reunit aquest matí a Londres, el responsable del Foreign Office ha assegurat que "les mesures aplicades estan ajudant a rebaixar la propagació de la pandèmia" entre la comunitat, però que relaxar-les massa d'hora suposaria arriscar-se a un rebrot en un futur imminent.

Negant-se en tot moment a donar una data concreta en què es podrien començar a aixecar les restriccions imposades i, de fet, insinuant que es podrien mantenir fins a arribar als tres mesos –cosa que suposaria situar-se a finals de juny–, Raab ha detallat cinc criteris que cal complir abans que es pugui parlar ni tan sols de relaxació.

Són els següents: que no hi hagi cap pressió extrema sobre els llits de malalts crítics als hospitals dels país, que es produeixi una caiguda sostinguda i constant de la mortalitat diària, que hi hagi dades fiables sobre la disminució de la taxa d'infecció fins a uns nivells manejables, que hi hagi prou tests a l'abast per poder comprovar l'extensió, així com suficients equips de protecció perquè el personal de l'NHS no s'exposi a més riscos, i que qualsevol variació en el comportament de l'epidèmia no amenaci la capacitat de reacció de l'NHS.

Balanç terrible

El ministre Raab ha assegurat que si bé la velocitat de propagació de l'epidèmia ha disminuït en general en la comunitat, encara hi ha zones on avança. "Les dades ens donen una imatge mixta i, en alguns casos, és probable que les infeccions continuïn augmentant", ha dit. La taxa d'infecció –valor conegut com a R0– es troba "gairebé amb tota seguretat per sota d'u dins de la comunitat", cosa que significa que les persones infectades transmeten la malaltia a menys d'una persona de mitjana. Tot i així, ha reblat: "Encara no tenim la taxa d'infecció final que necessitem". En conseqüència, "qualsevol canvi ara en les mesures de distanciament social comportaria un augment significatiu de la propagació del virus", ha dit.

D'altra banda, en les últimes 24 hores el Regne Unit ha superat els 100.000 casos (en concret, 103.093) de coronavirus, pràcticament un terç del nombre de persones a què s'han fet les proves de detecció ( 327.608) des de l'esclat de la pandèmia, a finals del mes de gener.

El recompte de morts fins a les 17.00 hores d'aquest dimecres era de 13.729, una xifra molt allunyada de la realitat, però, ja que el ministeri de Sanitat continua facilitant només dades de víctimes en hospitals. Fins al mateix moment del dia d'ahir (17.00) s'havien registrat 4.618 nous casos i 861 víctimes mortals, un centenar llarg més que en la jornada anterior.