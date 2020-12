El rei de Suècia lamenta que el seu país ha "fracassat" amb l'estratègia anticovid

"Penso que hem fracassat". El rei de Suècia, Carles XVI Gustau, ha sigut així de clar a l'hora de valorar l'estratègia de prevenció del covid-19 que s'ha seguit al seu país. "Hem tingut una gran quantitat de persones que han mort, i això és terrible, és una cosa que ens fa patir a tots", ha afegit el monarca. Les paraules formen part del programa L'any amb la família reial, de la televisió pública sueca, SVT. El programa s'emetrà dilluns, però ja se n'han avançat alguns fragments.

La immunitat de grup no ha arribat a Suècia

"Els suecs han patit moltíssim en circumstàncies difícils. Penso en els familiars que no es van poder acomiadar dels seus morts. Crec que és una experiència dura i traumàtica", diu el rei, que s'ha referit també a la "pena" i la "frustració" de moltes famílies i empresaris que "potser perdran els seus negocis" per culpa del covid-19.

Una estratègia desencertada

Durant la primera onada de la pandèmia, Suècia va optar per adoptar mesures de prevenció laxes, centrades en protegir especialment els grups de risc però amb molt poques restriccions per a la resta de persones. S'esperava que, d'aquesta manera, prop de la meitat de la població s'immunitzés (com a mínim a la capital, Estocolm), però les dades han demostrat que això no ha passat i ara el país està en una situació límit, amb les UCI a punt de desbordar-se a Estocolm i una incidència acumulada de 700 casos per 100.000 habitants en 14 dies.

Tant el nombre de morts com el de nous contagis estan aquests dies en el punt més alt des de l'inici de la pandèmia, i en total s'han registrat fins ara 348.585 casos de coronavirus i 7.802 morts. Es tracta d'unes xifres molt altes, comparades amb els països veïns: en proporció amb la població respectiva, Suècia multiplica per cinc les dades de Dinamarca i per deu les de Noruega. Amb tot, els registres són més favorables que els de països com Espanya, Itàlia, França i la Gran Bretanya.

Entre les persones que han contret la malaltia hi ha els prínceps Carles Felip i Sofia, la qual cosa va obligar la resta de membres de la família reial a fer-se proves PCR, que van sortir negatives. "Els últims temps s'ha sentit com una cosa més evident [el risc de contagi], s'ha acostat més i més, i això no és el que un desitja", ha expressat el rei, de 74 anys.

Aquesta setmana, una comissió nomenada pel govern suec va parlar també de "fracàs" de la gestió del covid en el seu primer informe parcial sobre la qüestió, que es va centrar especialment en les residències de gent gran. Aquests centres han concentrat la meitat de les morts registrades al país a causa del coronavirus.