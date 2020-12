El caos continua a la ratera de Dover

Fa 18 hores que la frontera de Dover-Calais és oberta però milers de camions continuen atrapats a la ratera de Kent, fins ara una zona privilegiada del país que, gràcies al covid, i potencialment en un futur gràcies al Brexit, fins i tot en el cas que s'acabi ratificant un acord comercial amb la Unió Europea (UE) que sembla ara més imminent que mai, ja comença a ser titllada del "lavabo d'Anglaterra". La raó, la falta de serveis i la gran quantitat de trànsit que suporta. Fins ara, prou fluid. Però a partir de l'1 de gener caldrà més burocràcia per travessar la frontera i, en conseqüència, més temps per passar d'una banda a l'altra. A la pràctica, aquest vespre, a les 18.00 h, encara no havia pogut creuar cap camió a l'altra banda del canal, malgrat que ja feia 18 hores que França havia aixecat les restriccions per intentar frenar l'arribada de la nova soca de coronavirus identificada al Regne Unit.

Aquest dimecres a primera hora de la tarda han començat a sortir de la pista de l'aeroport de Manston, al sud d'Anglaterra, a mitja hora de carretera de Dover, els primers dels fins aleshores 3.800 camions que hi han quedat atrapats pel tancament de la frontera de Calais des de diumenge passat i fins a la passada mitjanit.

Drivers gathered in large groups by the border in Dover, after spending as many as four nights waiting by the Channel crossing, and they have been seen scuffling with police.



De bon matí, després de tres nits en condicions molt penoses, sense menjar calent, sense lavabos i sense dutxes –i enmig d'una pandèmia les condicions higièniques són fonamentals–, s'han produït alguns enfrontaments, petites escaramusses, que s'han anat repetint al llarg de les hores, entre grups de camioners i la policia que custodiava els accessos al port de Dover, sortida i entrada del Regne Unit en direcció al i des del continent.

Però a més dels 3.800 tràilers estacionats a la base en desús de la Royal Air Force, al llarg de la M-20, l'autopista que condueix al port de Dover i a l'accés a l'Eurotúnel, fonts de la policia britànica de transports apuntaven que hi podria haver uns 1.200 camions més a l'espera de poder començar a moure en direcció al canal de la Mànega. Arran de les picabaralles amb la policia, un home ha sigut finalment detingut.

Però les més de 60 hores d'interrupció del trànsit no s'alleugeriran així com així. Perquè una de les condicions que París ha posat per reobrir la circulació ha sigut l'obligatorietat que els transportistes presentin una prova d'antígens negativa de covid, si s'ha fet en els últims tres dies. Per resoldre el bloqueig, efectius de l'exèrcit s'han desplaçat al camp d'aviació de Manston per ajudar personal del sistema de salut britànic (NHS) a fer les proves als camioners. Però per molt que s'afanyin, les retencions continuaran "els dos o tres dies vinents", com ha admès el ministre de Comunitats, Robert Jenrick.

Els problemes s'han agreujat quan un altre grup dels transportistes ha provocat el bloqueig d'una rotonda just a l'entrada del port de Dover. Finalment, han deixat el pas lliure però a última hora del vespre d'aquest dimecres és la policia qui està impedint l'accés a les instal·lacions, després de creuar els seus cotxes patrulla a l'entrada. El resultat és que el centre del poble de Dover es veu inundat per centenars de vehicles que esperen moure's. A diferència del que ha passat a l'aeroport de Manston, els conductors retinguts a Dover ignoren si podran tenir o no la possibilitat de fer-se un test d'antígens. I, sense test, no hi ha bitllet cap al continent ni possibilitat de retorn a casa abans del dia de Nadal.