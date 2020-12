França tiba la corda fins al final abans de reobrir la frontera de Calais

França pot anunciar en les properes hores la reobertura de la frontera amb el Regne Unit, però només als seus propis nacionals i residents, i als professionals, com ara conductors de camions, sota la condició que presentin una prova negativa recent del covid-19 abans de ser autoritzats a entrar al país, segons han informat en la passada hora mitjans d'informació públic francesos. Amb tot, oficialment, encara no hi ha cap anunci. La raó rau en què no hi hauria un acord encara sobre quin tipus de test s'ha de presentar a la frontera, si una PCR o un test d'antígens.

I la diferència és fonamental. En el primer cas, això suposaria, especialment per als camioners, haver d'esperar en algun punt les 24 o 48 hores que pot trigar a tenir-se el resultat. En l'altre, 15 o 20 minuts. Un retard, però, igualment significatiu quan es transporten mercaderies fresques. Entre altres raons perquè cada dia creuen el Canal de l'ordre dels 10.000 tràilers. Un altre aspecte a tenir en compte és què passa amb els positius: és a dir, com i a on s'aïllen.

Sigui quina sigui la solució final que s'adopti en les properes hores, el caos continuarà a Dover més enllà del dia de Nadal, i moltes mercaderies de camí cap al continent, que haurien d'haver arribat als mercats francesos, espanyols o alemanys, probablement ja s'hauran fet malbé en les gairebé 48 hores que fa que s'allarga, de moment, el tancament de la frontera de Calais.

Mentrestant, la impaciència dels conductors atrapats al comtat de Kent es feia evident a través de les xarxes socials, que han recollit a bastament tant les protestes pel bloqueig, per la manca d'aliments o, també, la manca de serveis sanitaris: lavabos i dutxes, per exemple.

Professionals del volant de tota Europa, especialment de l'est, però també espanyols –el ministeri d'Exteriors calcula que es poden veure afectats uns 10.000 entre els que es troben en trànsit des del Regne Unit i els que s'hi adreçaven, i que ja no han creuat el Canal de la Mànega en direcció Calais-Dover, fins que no es resolgui la crisi– temen que ja no podran passar el Nadal en família. Per no parlar de les pèrdues econòmiques, ja que cobren en funció de la càrrega lliurada. Una càrrega que, en molts casos, haurà de ser llençada a les escombraries.

Un optimisme injustificat

Poc després de parlar amb el president francès Emmanuel Macron, dilluns a la tarda el primer ministre britànic, Boris Johnson, va assegurar que era qüestió "d'unes poques hores" la resolució de la crisi de mobilitat al Canal de la Mànega. Però aquesta nit de dimarts, a les rodalies del port de Dover ja hi ha més de 3.000 tràilers escampats entre l'autopista M-20 i la pista d'aterratge de l'aeroport de Manston. Res més lluny de la veritat les paraules de Johnson, doncs. Perquè les "poques hores" s'han convertit ja en més de 24. A més, desoint fins ara el parer de la Comissió Europea, d'aixecar immediatament les restriccions, França sembla que estira fins al límit fixat de les 48 hores esmentades el tancament de la frontera, decidió que va entrar en vigor la mitjanit de diumenge, hora de París.

Hundreds of lorry drivers are stuck on the M20 in Kent after France banned entry to vehicles coming from the UK.



Latest on a possible deal here to unblock travel with France: https://t.co/SjunsRdsQ8 pic.twitter.com/RGmdoAKUWS — Sky News (@SkyNews) December 22, 2020

La mesura, en mig d'una cascada de prohibicions total al transport des del Regne Unit, o restriccions menys dures, que ja han pres fins aquesta nit 55 països, va ser decidida per París per protegir-se de la nova soca de covid-19 que és al darrere de l'augment exponencial de contagis a Londres i el sud Anglaterra. Una nova soca que segons va informar dissabte Boris Johnson, podria ser el 70% més contagiosa que les anteriors.

A més, impossible no pensar que la crisi sanitària del coronavirus s'ha ajuntat amb el Brexit. Coincidència desafortunada per a uns o una lliçó per al Regne Unit, per a altres, en el moment del final també del període de transició de la pertinença britànica a la Unió Europea (UE), que conclou el proper 31 de desembre. Així ho ha expressat aquesta tarda, en una enverinada piulada contra Boris Johnson, Guy Verhofstadt, l'europarlamentari belga que del 2016 al 31 de gener d'aquest any va ser el president del grup de la cambra comunitària per analitzar l'impacte del Brexit.

We forgot what borders look like.

Some thought they would remain open with or without the EU.

They will now start to understand what leaving the EU really means... https://t.co/N4CHgJqLJj — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) December 22, 2020

Reproduint les imatges dels milers de tràilers aturats a Dover, Verhofstadt ha dit: "Ens vam oblidar com eren les fronteres. Alguns van pensar que continuarien obertes amb la UE o sense. Ara començaran a entendre què significa realment sortir de la UE". Segons ha dit també aquesta tarda a Brussel·les el negociador en cap comunitari, Michel Barnier, el comentari no serà gens ben rebut al Regne Unit, immers amb la UE en unes hores "crucials" per mirar de tancar el post-Brexit.