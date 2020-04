Un tigre del Zoo del Bronx, positiu per coronavirus

Un tigre del Zoo del Bronx ha donat positiu per coronavirus i es converteix en el primer animal infectat (que es conegui) als Estats Units. Hi ha sis tigres i lleons més que també estan malalts, però no se sap si per covid-19, tot i que és probable. Se sospita que els va contagiar un treballador de les instal·lacions, segons va informar el departament d'Agricultura dels EUA i va recollir Reuters.

L'estat de Nova York, on es troba el zoològic, és considerat un dels epicentres mundials del covid-19. Segons el comunicat, l'animal, un tigre malai de quatre anys que es diu Nadia, va mostrar símptomes el 27 de març. Concretament, tos seca. Tres tigres i tres lleons més també presenten els mateixos símptomes, segons la Wildlife Conservation Society, que gestiona el zoològic, tancat al públic des del 16 de març. Tot i que els altres tigres i lleons també estaven malalts, el zoo va decidir posar a prova només la Nadia perquè era la que estava pitjor i havia començat a perdre la gana. A més, no els volien sotmetre a tots a l'anestèsia. Li van fer una prova de raigs X, una ecografia i proves de sang.

Nombrosos animals han donat positiu per coronavirus a Hong Kong, i es creu que es contagia també d'animals a persones. No obstant, el veterinari del zoo, Paul Calle, considera que aquest cas és especial perquè els felins es van posar malalts després d'estar en contacte amb un empleat del zoo que no presentava símptomes. "És la primera vegada que sabem d'un cas únic en què la persona infecta l'animal i l'animal es posa malalt", va dir Calle a Reuters, i va explicar que compartiran aquesta informació amb altres zoos i institucions. La troballa pot indicar que els animals que convisquin amb persones també corren el risc de ser infectats.

Al mes de febrer un gos a Hong Kong que convivia amb una persona malalta de covid-19 va donar positiu pel virus, però amb una càrrega molt lleu. Un mes després també un pastor alemany va donar positiu per la malaltia a Hong Kong, també sense mostrar símptomes clínics. L'Associació Mundial de Veterinaris de Petits Animals va enviar llavors un missatge tranquil·litzador als amos d'animals, insistint que no hi havia evidències que contagiïn les persones, tement que creixessin els abandonaments de mascotes.