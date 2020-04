Alemanya demana als seus ciutadans que no vagin de vacances a Espanya aquest estiu

El govern alemany ja va avisar a principis d'abril als seus ciutadans que s'oblidessin de viatjar als seus destins europeus més habituals com Espanya, Itàlia o Grècia. Aquest dilluns, ho ha repetit el responsable de Turisme del govern d'Angela Merkel, Thomas Bareiss, en declaracions a la cadena pública ZDF. Els responsables de turisme dels diferents governs de la UE s'han reunit aquest dilluns per videoconferència per posar en comú les diferents mesures davant la pandèmia, i en aquest context el govern espanyol ha impulsat una declaració juntament amb França, Itàlia, Grècia, Portugal, Bulgària, Xipre, Malta i Romania en què reclamen un pla de reconstrucció europeu per al sector del turisme.

El comissari de Mercat Interior, Thierry Breton, ja va fer unes declaracions la setmana passada en aquesta línia, tenint en compte que el turisme suposa un 11% del PIB de la Unió Europea i que alguns dels estats més tocats per la pandèmia del coronavirus (Espanya i Itàlia) són els més dependents d'aquest sector. En la declaració que han presentat en la reunió de ministres de Turisme d'aquest dilluns, aquests nou països demanen una solució "homogènia" a través de protocols coordinats que garanteixin una mobilitat segura. També reclamen l'atenció als territoris més afectats, com ara zones perifèriques i insulars, i finalment també demanen "fons suficients per ajudar les empreses i els treballadors del sector turístic", provinents del pla de recuperació de la UE.



Europa busca com fer turisme aquesta temporada d'estiu

De fet, Breton ja va posar sobre la taula la setmana passada la necessitat de destinar al turisme fins a un 25% de tots els diners del pla de reconstrucció europeu en què treballa la Comissió Europea. Preocupen especialment les declaracions d'Alemanya perquè els turistes germànics són els principals visitants dels països del sud, però també d'Àustria, un país que ja va posar sobre al taula la possiblitat d'establir acords bilaterals entre països per permetre l'intercanvi de turistes. Davant aquesta petició, justament, s'ha erigit aquest front de països mediterranis per reclamar mesures "homogènies" i coordinades.

Segons un comunicat enviat pel govern espanyol, la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha defensat que cal prendre aquestes mesures per evitar que una "crisi de liquiditat es converteixi en una crisi de solvència per al sector": "És necessari que la UE habiliti fons per ajudar les empreses del sector turístic a mantenir la seva competitivitat en un nou entorn canviant i dinàmic". Una altra de les claus d'aquesta problemàtica és el sector aeri, que està en una situació crítica, fins i tot a les portes del rescat. Per això, el pla de reconstrucció hi fa especial menció per veure com es pot ajudar el sector a afrontar una situació incerta. Moltes aerolínies com Ryanair ja han afirmat que si han de reduir aforament dels viatges no els sortirà a compte operar.

Preguntat per l'ARA, un portaveu del ministeri d'Indústira, Comerç i Turisme no ha respost sobre les declaracions del responsable de turisme alemany i ha assegurat que durant la reunió no s'ha posat sobre la taula la qüestió sobre la impossibilitat de viatjar a Espanya dels turistes provinents del país germànic. D'altra banda, els ministres de l'Interior, que tenen les competències en la gestió de fronteres, celebren una reunió justament aquest dimarts per abordar la reobertura de fronteres. El ministre espanyol, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat que s'obrirarn les fronteres quan les circumstàncies ho permetin, perquè el primer és la seguretat.