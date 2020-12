Europa planteja aprovar dues de les vacunes entre el 29 de desembre i el 12 de gener

Les companyies Pfizer i BioNTech han completat aquest dilluns, davant de l' Agència Europea del Medicament (AEM), el regulador de la Unió Europea (UE), la petició del vistiplau per a la seva vacuna contra el coronavirus, seguint els mateixos passos que han fet tant als Estats Units com al Regne Unit en dies precedents.

També la biotecnològica nord-americana Moderna ha finalitzat el mateix procediment. D'acord amb la informació oficial difosa aquest dimarts per l'EMA, entre el 29 de desembre i el 12 de gener, a tot estirar, hauran decidit si hi donen llum verda als prototips. La de Pfizer-BioNTech podria ser la primera, amb la data límit per pronunciar-se del 29 de desembre, i la de Moderna, amb la següent del 12 de gener.

D'acord amb les regulacions comunitàries, el paper de l'EMA és assessor. Ha de ser formalment la Comissió Europea qui doni l'autorització formal, seguint les recomanacions dels especialistes científics. D'aquesta manera, amb el calendari oficial del regulador de la Unió Europea a la mà, que assegura que continuarà l'avaluació dels prototips "durant les vacances de Nadal", és del tot impossible que la vacunació comenci a cap dels estats membres abans del 2021. Pfizer va començar a enviar dades a l'EMA abans que Moderna, raó per la qual pot arribar en primer lloc l'autorització per al prototip del gegant nord-americà i la biotecnològica alemanya.

We have submitted a formal Application for Conditional Marketing Authorization to @EMA_News for #mRNA vaccine candidate #BNT162b2 against #COVID19. It will be assessed according to #EMA’s normal stringent standards for quality, safety and efficacy. https://t.co/Sn1n4oJZ6S pic.twitter.com/2sadnJJLp9 — BioNTech SE (@BioNTech_Group) December 1, 2020

Pfizer i BioNTech ja van presentar el 23 de novembre la sol·licitud d'autorització al Regne Unit i aquesta mateixa setmana en podrien rebre l'aprovació. Londres, de fet, confia en poder començar la distribució de la vacuna entre el 7 i el 9 d'aquest mes i, hipotèticament, iniciar la vacunació el mateix dia 7, tot i que només en centres hospitalaris i per al personal sanitari.

El prototip de Pfizer i BioNTech té, segons les dades facilitades per la companyia, una eficàcia del 95%. En general, l'eficàcia va ser coherent entre els grups demogràfics d'edat, gènere, raça i ètnia, amb una efectivitat observada per a adults majors de 65 anys de més del 94%.

Les conclusions de l'estudi es van basar en 170 casos confirmats de covid-19. L'assaig també hauria demostrat que el prototip, que ha rebut el nom de BNT162b2, té una tolerabilitat global favorable, sense que fins ara s'hagin registrat greus problemes de seguretat.

Malgrat la urgència existent en tenir vacunes al mercat i començar de forma generalitzada el procés de vacunació arreu, si finalment l'EMA no dona la llum verda fins al 29 de desembre, haurà trigat significament més temps que no pas el regulador del Regne Unit.

Com a part del període de transició del Brexit, l'AEM encara supervisa les actuacions de les agències nacionals, inclosa la MHRA britànica. Però en virtut d'una regulació especial aprovada per Londres, si hi hagués disponible un candidat adequat de vacuna del covid-19, com pot ser la de Pfizer-BioNTech i també la de Moderna, que ahir dilluns va demanar l'autorització d'ermergència als Estats Units, la legislació implementada permet autoritzar-ne temporalment el subministrament.

Aquesta és la raó per la qual el Regne Unit podria comptar abans amb la vacuna de Pfizer que no pas la Unió Europea, tot i que la diferència de temps seria poc menys que simbòlica. Pfizer espera també que el regulador dels Estats Units, la Food and Drug Administration, es pronunciï sobre l'autorització d'emergència el proper 10 de desembre.