L'Agència Europea del Medicament dona llum verda a la vacuna de Pfizer/BioNTech

Tal com estava previst, l'Agència Europea de Medicaments (EMA, en les sigles en anglès) ha donat llum verda aquest dilluns a la comercialització a tot el territori de la Unió Europea (UE) de la vacuna de Pfizer/BioNTech. S'obre així la possibilitat que la campanya d'immunització massiva comenci el 27 de desembre, tal com havia anunciat fa uns dies la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

Aquest és el primer dels prototips que s'autoritza per als 741 milions de ciutadans comunitaris, quan ja fa gairebé tres setmanes que va rebre el permís per ser desplegada al Regne Unit, que va començar a administrar-la el 8 de desembre. Als Estats Units es va aprovar l'11 i les primeres dosis van inocular-se just tres dies després. Aquesta vacuna requereix dues dosis, injectades amb una diferència de 21 dies.

Amb el permís de l'EMA s'inicia ara una operació logística de proporcions gegantines pel repte que suposa transportar la vacuna a la temperatura de 80 graus sota zero, condicions que necessita per a la seva conservació i en què s'ha de mantenir fins que es descongela. A partir d'aquest moment té una vida de només cinc dies en frigorífic convencional. La distribució començarà des de la planta de producció de Pfizer a Puurs (Bèlgica) en les pròximes hores. Si res no falla, a tot estirar dimecres ja podrien haver arribar al territori espanyol les primeres caixes de fins a 5.000 unitats, que es distribuiran en 50 dipòsits de tot l'Estat, per començar la vacunació entre el 27 i el 29 de desembre.

En teoria, tot està preparat per obrir just al final de la setmana una campanya de vacunació massiva que s'allargarà mesos i que, d'entrada, tindrà com a objectiu protegir la població de més risc: gent gran que viu en residències, professionals sanitaris i persones amb discapacitat severa. A Catalunya Salut va demanar 500 infermers i infermeres voluntàries per dur a terme tot el procés i, per ara, ja n'hi ha més de 800. La quantitat i la rapidesa del procés, però, dependrà del nombre de dosis que arribin, impossible de precisar a hores d'ara, perquè serà en funció de la capacitat de producció. En aquest sentit, a principis de mes, la companyia va rebaixar les expectatives de producció de cent a 50 milions de dosis per a aquest 2020.

A principis de desembre, la previsió del departament de Salut és que fins a finals de gener es podrien rebre fins a 900.000 dosis, xifra que, òbviament, pot variar.