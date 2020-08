L'OMS demana als països fer una distribució "justa" de la futura vacuna

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha enviat aquest dimarts una missiva a cadascun dels 194 països membres d'aquesta institució convidant-los a unir-se a una plataforma de nova creació per garantir un accés just a la vacuna contra el coronavirus quan estigui desenvolupada. Aquesta iniciativa parteix de la necessitat d'evitar que torni a passar el que es va veure a l'inici de la pandèmia, quan es van accentuar les diferències entre els països pel que fa a l'accés de materials de protecció necessaris per al personal sanitari i assistencial.

Quan l'OMS identifiqui que una candidata a ser la vacuna –tres de les sis principals candidates estan ja en la tercera i última fase– ha superat totes les proves, el seu comitè d'estratègies oferirà recomanacions sobre el seu ús "just i apropiat", segons ha explicat Tedros en una conferència de premsa. L'organització també promourà que l'assignació de vacunes es faci en dues etapes.

En la primera, cada país que formi part de la plataforma rebrà una quantitat proporcional de dosis, cosa que permetrà reduir en bona part el risc de transmissió del coronavirus. Segons Tedros, en la majoria de països aquesta primera fase d'assignació cobrirà el 20% de la població, la qual cosa protegiria pràcticament tots els grups de risc: treballadors sanitaris i socials, els més grans de 65 anys i persones amb malalties cròniques. "Si no protegim del virus aquests grups d'alt risc, no podrem estabilitzar els sistemes de salut i reconstruir l'economia global", ha sintetitzat el responsable de l'OMS.

Cooperació entre països

En la segona fase es tindrà en compte la vulnerabilitat de cada país. Tedros ha insistit que cap país, per més poderós que sigui, pot tenir accés al mateix temps a la recerca i desenvolupament científic, a la capacitat de producció i a tota la cadena de subministraments necessaris per al material i les medicines essencials. Per tant, cal cooperació. L'exemple més pràctic és que les vacunes que siguin desenvolupades en un determinat país requeriran tubs de vidre amb els seus taps que seran produïts en un altre, utilitzant probablement materials –com a vidre d'alta qualitat– que vindrà d'un tercer país.

"Necessitem produir ràpidament milers de milions de dosis per arribar a tots els que necessiten una vacuna, fet que significa que necessitarem centenars de milions de tubs de vidre i mitjans per transportar-los de manera efectiva", ha assenyalat el director general incidint en aquesta col·laboració entre països. Per a l'OMS, cada brot infecciós és un desafiament, però Tedros ha afirmat aquest dimarts que, des del punt de vista logístic, l'epidèmia actual ha sigut el repte més gran de tots els que l'organització havia afrontat fins ara. L'OMS va ser fundada el 7 d'abril del 1948.