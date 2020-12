Els Estat Units autoritzen la vacuna de Pfizer contra el covid-19 i començaran a administrar-la en les pròximes 24 hores

L'Administració d'Aliments i Medicaments (FDA, en anglès) dels Estats Units, l'ens que regula la comercialització de fàrmacs, ha autoritzat aquesta matinada (hora catalana) l'ús de la vacuna contra el covid-19 de la farmacèutica nord-americana Pfizer.

Ho ha anunciat en un vídeo el president sortint, Donald Trump, que ha assegurat que les primeres dosis de la vacuna es començaran a administrar en les pròximes 24 hores.

La FDA ha firmat aquesta autorització d'emergència –un tràmit excepcional previ a l'aprovació– hores després que la Casa Blanca advertís al director de l'agència, Stephen Hahn, que podia preparar la seva dimissió si no la tramitava avui mateix.

En un comunicat, Hahn ha assegurat que "la decisió d'avui segueix un procés de revisió obert i transparent que ha inclòs aportacions de científics independents i experts en salut pública, així com una avaluació exhaustiva per part dels professionals científics de l'agència".

La mateixa nit en què el Tribunal Suprem ha enfonsat les últimes esperances del president sortint de revertir el resultat de les eleccions presidencials, el mandatari s'ha anotat una victòria amb l'autorització de la vacuna a la qual tants esforços ha dedicat.

Trump ha explicat que "els governadors decidiran on aniran les vacunes en els seus estats i qui les rebrà primer". "Volem que els nostres avis, els treballadors de la salut i d'emergències siguin els primers. Això reduirà ràpidament i dràsticament les morts i hospitalitzacions", ha afegit.

"Quan el virus de la Xina va envair les nostres costes, vaig prometre que produiríem una vacuna en temps rècord abans de finals d'any; van dir que no es podia fer, però amb l'anunci d'avui hem aconseguit aquest objectiu", ha subratllat.

Col·laboració entre la vacuna d’Oxford i la russa

La farmacèutica anglo-sueca AstraZeneca iniciarà assajos clínics per provar la combinació de la vacuna que produeix, desenvolupada per l’Institut Jenner de la Universitat d’Oxford, amb la russa Sputnik V, de l’institut Gamaleia. Els assajos començaran a finals d’any. Rússia pretén produir la nova vacuna si es demostra que és efectiva, segons va informar ahir el fons sobirà rus RDIF, que ha finançat la investigació de la Sputnik V. La d’Oxford i la del Gamaleia són vacunes basades en el virus del refredat i, per tant, en principi, compatibles. La primera encara no ha rebut cap autorització, mentre que la segona ja s’està injectant.

D’altra banda, les farmacèutiques Sanofi/GSK van comunicar ahir també que la vacuna en què treballen contra el coronavirus es retardarà almenys un any. La raó que han donat és que la resposta immunitària en persones de més de 50 anys no és prou alta. Els resultats provisionals de les fases 1 i 2 demostren que sí que s’aconsegueix però només en el grup de 18-49 anys. La UE ha comprat 300 milions de dosis d’aquest prototip.