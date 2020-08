Putin anuncia que Rússia ha registrat la primera vacuna contra el covid-19, però l'OMS alerta sobre la seguretat

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha anunciat aquest dimarts que el seu país ha aconseguit ser el primer del món a registrar una vacuna contra el covid-19. "Aquest matí s'ha registrat, per primera vegada al món, una vacuna contra el nou coronavirus", ha dit el cap del Kremlin en una reunió amb el gabinet de ministres. Segons el mandatari, la vacuna russa és "eficaç", ha superat totes les proves necessàries i permet aconseguir una "immunitat estable" davant el covid-19. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha alertat però que cal complir amb totes les garanties de seguretat.

La rapidesa amb què Moscou ha desenvolupat la vacuna, amb només dos mesos de proves en humans, genera molts dubtes sobre la seva seguretat. Normalment les vacunes es proven en assajos amb milers de participants, el que es coneix com a fase 3, abans de comercialitzar-les.

"Accelerar els processos no ha de suposar comprometre la seguretat", ha dit el portaveu de l'OMS Tarik Jasarevic, que ha afegit que l'organització està en contacte amb les autoritats russes i altres països per analitzar els progressos amb les diverses vacunes que s'estan provant arreu del món i s'ha mostrat esperançat per la rapidesa amb què s'avança. La vacuna russa no està entre les 6 que l'OMS havia explicat que estaven en fase 3, de les quals tres, una xinesa, una nord-americana i una britànica, semblen més esperançadores. Arreu del món s'està experimentant amb 165 vacunes.

L'organisme de l'ONU matisa que trobar una vacuna serà només una part de la solució, com ha passat amb malalties com la pòlio o la meningitis, que no s'han pogut erradicar malgrat que s'han desenvolupat vacunes eficaces. "També cal ser capaços de subministrar aquesta vacuna a una població que la vulgui", ha resumit el director d'emergències de l'OMS, Michael Ryan.

20 milions de casos i creixement exponencial

Cinc mesos després que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) declarés la pandèmia de covid-19, el món registra 20 milions de contagis i l'avanç del virus continua sent exponencial. A principis d'abril es va arribar al milió, el 22 de maig eren 5 milions, 10 milions al juny i ara el doble.

651x366 Personal sanitari en un hospital de Manila. Les Filipines són un dels països més afectats de l'Àsia. / FRANCIS R. MALASIG / EFE Personal sanitari en un hospital de Manila. Les Filipines són un dels països més afectats de l'Àsia. / FRANCIS R. MALASIG / EFE

La meitat dels casos que s'han diagnosticat arreu del planeta es concentren només en tres països: els Estats Units, el Brasil i l'Índia. L'Amèrica Llatina i el Carib són les regions amb més infectats, amb 5,6 milions, 500.000 dels quals només en l'última setmana. A l'Índia la setmana passada es van declarar més casos (402.000) que als Estats Units (376.000).

Malgrat la cruesa de les xifres, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, assegura que encara hi ha lloc per a l'esperança i que "mai és massa tard", i destaca els exemples de països que estan aconseguint mantenir el virus a ratlla, com Nova Zelanda o Ruanda. "El meu missatge és cristal·lí: contenir, contenir, contenir el virus. Si ho fem amb eficàcia, podrem reobrir les societats amb seguretat", ha dit el màxim responsable de l'organisme de l'ONU.

El balanç global de morts s'eleva ja fins als 733.000, i de nou els països amb més víctimes són també els Estats Units (163.000) i el Brasil (101.000), amb Mèxic en tercer lloc (52.000). L'agència de salut pública de la UE ha instat els països a recuperar les mesures de control davant del "risc d'escalada" de la pandèmia en diversos països.