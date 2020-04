Oxfam Intermón adverteix que el coronavirus pot portar a la pobresa 500 milions més de persones

Oxfam Intermón alerta en un nou informe que la crisi econòmica provocada pel coronavirus podria sumir en la pobresa "500 milions de persones" si no es prenen mesures "dràstiques i urgents" per evitar-ho. Sumar aquesta xifra als nivells actuals significaria un retrocés "d'una dècada en la lluita contra la pobresa, i en alguns casos de fins a trenta anys". "Si aquesta crisi no s'aborda adequadament, farà incrementar les desigualtats extremes entre rics i pobres", assevera el document, en què l'organització coincideix amb altres organismes internacionals en demanar unitat i ajuda als països en desenvolupament per vèncer la pandèmia.

"La pandèmia està tenint conseqüències econòmiques devastadores a tot el món", explica José María Vera, director executiu interí de la fundació, en un comunicat de l'entitat. "Els ministres de Finances del G-20, l'FMI i el Banc Mundial han d'acordar la immediata injecció de diners als països en desenvolupament per ajudar-los a rescatar els col·lectius en situació de pobresa i vulnerabilitat", reclama.

L'informe planteja un pla de rescat econòmic global que mobilitzi 2,5 milions de dòlars per impedir "el col·lapse econòmic mundial", prioritzant les "subvencions en efectiu per als que ho necessitin" amb la intenció que l'ajuda vagi directament als ciutadans. Com l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Oxfam Intermón també reclama la suspensió del pagament del deute dels països pobres i un estímul a l'economia proporcionat pel Fons Monetari Internacional (FMI).

"Els pagaments del deute dels països en vies de desenvolupament s'han d'anul·lar", explica a l'ARA Liliana Marcos, experta en polítiques públiques i desigualtat de la fundació: "És l'única manera que tinguin liquiditat perquè puguin respondre a la pandèmia". De cara a la pròxima reunió del G-20, l'FMI i el Banc Mundial, Marcos demana "solidaritat": "Que anul·lin només els pagaments del 2020".

La fundació recorda en l'escrit que l'Organització Internacional del Treball (OIT) estima que es podrien perdre 25 milions de llocs de feina com a conseqüència de la pandèmia, i apunta que els treballadors podrien perdre "fins a 3,4 bilions de dòlars en ingressos". L'FMI ja va advertir que la crisi econòmica que segueixi a la sanitària pot ser pitjor que la del 2008.

Per aquest motiu, proposa un pla de rescat econòmic que, a banda de les subvencions, incorpori també el rescat d'empreses, però "donant prioritat a les petites empreses" i condicionant els ajuts a les grans empreses a la incorporació de mesures que defensin "els interessos dels treballadors". En el mateix sentit, insisteix en la suspensió del deute extern dels països en desenvolupament i reclama que s'incrementi la dotació de l'ajuda per part dels països rics als més pobres. "Han de complir el seu compromís de destinar" a la lluita contra la covid-19 "el 0,7% del PIB". Finalment, reclama l'aplicació d'"imposts solidaris d'emergència".

Els treballadors sense garanties, en risc

Les persones amb una feina formal disposen de mecanismes de protecció laboral més efectius que els permeten confinar-se. No obstant, l'informe recalca que les persones més pobres "viuen al dia" i, per tant, no poden ni tan sols agafar-se dies de permís. "Dos mil milions de persones treballen en el sector informal", un tipus de feina que constitueix "el 90% del total en els països en desenvolupament, el 67% en els emergents i el 18% en els desenvolupats". A més, molts d'aquests treballadors són dones o immigrants. Segons Oxfam Intermón, el "92% de les treballadores tenen feines informals als països més pobres".

Reconstruir part del sistema

"Els governs han d'aprendre les lliçons de la crisi financera global del 2008, quan es va rescatar els bancs i les grans empreses a costa de la resta de la ciutadania, que va haver d'assumir la destrucció de llocs de treball, la congelació dels salaris i enormes retallades en serveis bàsics com l'atenció mèdica", critica Vera. A partir d'ara, per tant, l'estratègia per fer front a les conseqüències de la pandèmia ha de ser una altra. "Aprofitem aquest moment en què els governs s'estan mobilitzant a un nivell sense precedents per posar en marxa un canvi permanent", demana la fundació en l'informe, que insisteix en la reducció de la desigualtat, l'accés universal a la salut i la lluita contra el canvi climàtic.

Tot i considerar "positiu" el posicionament de diversos governs nacionals i organitzacions internacionals, com l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que davant la pandèmia han fet una crida a descartar l'austeritat i destinar recursos importants a fer-hi front i ajudar els països en desenvolupament, Marcos tem que un "augment del deute públic" ara es converteixi més endavant en "discursos de demanar retallades i prioritzar el pagament del deute". Pel que fa a la vacuna, explica, la fundació també està preocupada per si s'implementa "abans al nord que al sud". "Calen mecanismes per evitar un desfasament que costi milions de vides", sentencia.